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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۷

از سوی رئیس‌جمهور؛

«یوسف نوری» به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد

«یوسف نوری» به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد

رئیس جمهور «یوسف نوری» را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نامه رئیس‌جمهور به مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را قرائت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس

سلام علیکم

در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی به این وسیله جناب آقای یوسف نوری، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم. همچنین سوابق و برنامه های وی ارسال می گردد».

علی نیکزاد در این باره توضیح داد: تقاضای بنده از نمایندگان مجلس آن است که در هفته آینده در جلسات کمیسیون های تخصصی برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش یکشنبه ۷ آذرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش مهر، بوسف نوری متولد سال ۱۳۴۰ در ایلام و دارای دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی است.

مدیرکل برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش، عضو هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان کشور، تدریس در مدارس و دانشسرای تربیت معلم استان ایلام و مدارس ایران در قطر و بحرین از جمله سوابق اجرایی و فرهنگی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است.

وی همچنین مؤلف چند جلد کتاب تخصصی است.

کد مطلب 5353972

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      5 2
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      «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ الذِّهْنَ وَ التَّنْبِیهَ وَ بَاعِدْنِی فِیهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِیهِ وَ اجْعَلْ لِی نَصِیبا مِنْ کُلِّ خَیْرٍ تُنْزِلُ فِیهِ بِجُودِکَ یَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِین». مایه تاسف است که با وجود هزاران انسان شایسته و با غیرت در بدنه آموزش و پرورش رئیس جمهور محترم
      • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
        0 0
        جاي تاسفش كجاست جناب؟ هر كسي بجز شما بعنوان وزير معرفي كنند براي شما مايه تاسف است؟ چرا به معني دعايي كه نوشتي توجه نميكني ؟ خودخواهي و حسد از اسباب هلاكت هستند مراقب باشيم . اتفاقا ايشان هم از بطن آموزش و پرورش هستند و هم شايسته اند و هم با غيرت...... اگر نميشناسيد بيشتر تحقيق كنيد..
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      4 2
      پاسخ
      سابقه مرتبط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
      0 2
      پاسخ
      چرا همین سرپرست وزارتخانه را بعنوان وزیر معرفی نکرد؟

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