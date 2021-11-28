سرکردگان سند ۲۰۳۰ جایی در نظام آموزشی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری در جلسه رأی اعتماد اظهار داشت: به فضل الهی در گام دوم انقلاب اسلامی جهشی به سمت تمدن نوین اسلامی داریم که باید نسل تمدن ساز را پرورش دهیم.

وی افزود: ما نیازمند آن هستیم که اهداف متعالی را از عرش به فرش بیاوریم، تصور بنده بر این است که تا زمانی که نتوانیم نمونه عینیت یافته انسان تراز انقلاب اسلامی را پیش روی نظام تعالی و تربیت قرار دهیم اهداف ما ناتمام خواهد ماند.

نوری بیان کرد: امروز خداوند الگوی تربیتی را در مقابل ما مسئول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قرار داده است که باید نمونه آن را مشاهده کنیم.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش ما باید دانش آموزانی با شاخصه‌های علمی در زمینه‌های مختلف تربیت کند که ماحصل آن شهید احمدی روشن و شهید رضایی نژادی باشد که تربیت یافته همین مدرسه‌ها بودند.

وی ادامه داد: تحقق چنین آموزش و پرورشی دور از دسترس نیست، به شرط آنکه از بن دندان معتقد باشیم که مدرسه ما می‌تواند مدرسه تربیتی شهید سلیمانی باشد.

نوری بیان کرد: جایگاه آموزش و پرورش را متأسفانه به یک مسئله درون سازمانی تقلیل داده ایم که باید این نگرش تغییر کند و با نگاه ملی به آن نگاه کنیم و میدان داری آن برعهده وزارت آموزش و پرورش است، اگر تربیت انسان مجاهد را شاه بیت آموزش و پرورش می‌دانیم این وزارتخانه را باید در قله قرار دهیم. کشورهای پیشرفته دنیا آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده اند چراکه این نهاد با ایجاد ارزش افزوده می‌تواند به تولید کمک کند.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: بر اساس فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تربیت ابزار نیست بلکه هدف است، تمام برنامه‌های توسعه باید با نگرش تربیتی تبیین شود؛ همچنین وحدت دولت و مجلس زمانی شکل می‌گیرد که این وحدت باشد.

وی گفت: شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد سیاست گذار نیازمند تحول جدی است و این شورا باید متحول شود.

نوری بیان کرد: اهداف آموزشی پس از هفت سال به تصویب رسید و طبق قانون باید هر ۵ سال تکمیل شود ولی حتی این سند هنوز به اجرا گذاشته نشده است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: این شورا (شورای عالی آموزش و پرورش) در قبال نفوذ سند آموزش ۲۰۳۰ منفعل بود، سرکردگان سند ۲۰۳۰ جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.

وی گفت: ما برای حرکت به سمت جوان گرایی ظرفیت‌های جوان، خلاق و انقلابی را به کار می‌گیریم تا حداقل نیمی از مدیران ما جوان باشد تا از اسیب هایی مانند رشد اسانسوری و باندگرایی دور باشیم.

نوری بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده آموزش و پرورش است، دانشگاه فرهنگیان از وضعیت مطللوب خود فاصله دارد و حیاتش در خطر قرار گرفته است که باید احیای قلبی برای این دانشگاه انجام شود.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: برای جبران کمبود نیروی انسانی در کوتاه مدت تدابیری اندیشیده ایم که در متن پیشنهادیم به نمایندگان تقدیم شده است.

وی ادامه داد: یکسان بودن کتاب درسی برای همه دانش آموزان در تمام زیست بوم‌ها مانند انتخاب یک سایز برای همه است که کار اشتباهی است و باید به تدریج به سمت تنوع استعدادها و تفاوت‌های فردی دانش آموزان در یک مدرسه حرکت کنیم.

نوری خاطرنشان کرد: آموزش‌های ما همچنان رنگ و بوی سکولاریزم تربیتی می‌دهد و روح توحید در اموزش جاری نیست، هنوز تاریخ را به صورت سلسله‌ای رویدادها درس می‌دهیم.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: ما هنوز کلاس درس را نیز به عنوان تنها وسیله یادگیری و منفک از یادگیری‌های زندگی می‌بینیم که باید این نگرش هم تغییر پیدا کند.

وی گفت: تزریق نیروهای محقق و خلاق انقلابی به این سازمان از متصدی تولید و چاپ کتاب تا تولید کننده محتوای درسی باید بر این اصل شوند.

نوری تاکید کرد: همه می‌دانیم معاونت پرورشی در دوره‌ای تعطیل شد و با نظر مقام معظم رهبری بازگشت؛ اما این معاونت دیگر به مدار اصلی خود برنگشت، باید با قدرت امور تربیتی را به کمک صاحبنظران این عرصه به دوران اوج خود برسانیم.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه عدل است و نظام آموزشی ما مکلف است منابع را با کیفیت در خدمت همه به منظور تحقق عدالت تربیتی قرار بدهد.

وی ادامه داد: فقط ۶۰ درصد از دانش آموزان در سامانه شاد فعال هستند و شماری از دانش اموزان از یادگیری باز مانده اند که باید این افراد هرچه سریع‌تر بر مدار آموزش و پرورش بازگردند.

نوری گفت: فضای مجازی بازوی کمکی مدرسه است نه جایگزین آن که باید به این مهم دقت کرد. قرارگاه جهادی در وزارتخانه راه اندازی می‌شود تا تدابیر ویژه برای هر منطقه گرفته شود. نظارت بر مدارس دولتی را با کنترل هزینه‌ها تقویت خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: چاپ و نشر کتب درسی به نحوی انجام می‌شود که آموزش و پرورش هم نفع ببرد و البته هیچکدام از مدیران آموزش و پرورش نباید مدارس دولتی داشته باشند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که به کارگیری ظرفیت‌های مردمی فقط کمک مالی از سوی مردم نیست و باید سمن‌ها و ظرفیت‌های این چنینی تقویت شوند.

نوری با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان گفت: سهم آموزش و پرورش از سرانه‌ها، تولید ناخالص داخلی و عمومی باید افزایش پیدا کند و برای افزایش حقوق مزایای معلمان از ظرفیت‌های کشور به کار می‌گیریم.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان فساد زدایی خواهد شد که اصلاح اساسنامه، ایجاد تنوع در بازپرداخت سهم اعضا و … نمونه‌ای از فساد زدایی است.

وی از پیگیری رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: تصویر واقعی از نظام آموزشی در دسترس نیست و به جز آزمون‌های نهایی به منبع دیگری برای ارزیابی نمی‌توان مراجعه کرد، مرکز سنجش باید به نحوی بازپروری شود که صعودی و نزولی بودن مدارس در یک سال آموزشی را اعلام کند.

نوری در پایان گفت: ارتقا معیشت معلم کمترین اقدامی است که باید برای تکمیل آن قدم برداشت و معلمان را راضی نگه داشت.