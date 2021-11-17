آشنایی با سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، امروز اعلام شد که رئیس جمهور «یوسف نوری» را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.

یوسف نوری دارای دکترای تخصصی مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی (ورودی ۱۳۹۳ فاغ‌التحصیل ۱۳۹۹)، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (ورودی ۱۳۷۵)، کارشناسی برنامه‌ریزی (ورودی ۱۳۶۷) و فوق دیپلم پرورشی (تربیت معلم ورودی ۱۳۶۴) است.

سوابق شغلی

١. مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی تهران ۱۳۹۹ تا کنون

٢. نماینده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در دولت و مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸-۱۳۹۹

٣. معاون اجرایی معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی ۱۳۹۷-۱۳۹۹

۴. مدیر تأمین مالی گروه پتروشیمی‌های خط اتیلن مرکز و عضو هیئت مدیره پتروشیمی جهرم ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷

۵. مشاور اقتصادی هلدینگ کشاورزی کوثر بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب اسلامی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

۶. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

۷. مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

۸. معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران و استان ایلام در سال‌های ۸۵ تا ۱۳۸۶ و ۷۴ تا ۱۳۷۷

۹. رئیس سازمان آموزش وپرورش استان ایلام ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

۱۰. معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ۷۴ تا ۱۳۷۷

فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی

۱. عضو مؤسس هیئت رزمندگان استان ایلام ۱۳۷۲

۲. عضو هیئت نظارت شورای نگهبان در انتخابات‌های مختلف استان ایلام و قائم مقام دفتر نظارت و بازرسی استان)

٣. دبیر ستاد اقامه نماز استان ایلام ۱۳۷۲-۱۳۷۴

۴. عضو کمیسیون محتوای الکترونیکی شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیته تعیین شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور

۵. عضو کمیسیون محتوای الکترونیکی شورای عالی فضای مجازی کشور

۶. عضو کمیته تعیین شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور

۷. عضو کمیته تخصصی آموزش الکترونیکی کشور

۸. عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی وزارت آموزش و پرورش

۹. مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان مرکز دانش‌پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

۱۰. مشاور اقتصادی و بودجه پارک علم و فناوری پردیس ریاست جمهوری ۱۳۹۴-۱۳۹۳

۱۱. عضو کمیسیون‌های معین و نیروی انسانی شورای عالی آموزش و پرورش ۱۳۷۶-۱۳۸۹

۱۲. عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان کشور ۱۳۸۸-۱۳۹۲

۱۳. دبیر ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه‌های وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۸-۱۳۸۹

۱۴. عضو کمیسیون دائمی دانشگاه شهید رجایی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی ۱۳۸۸-۱۳۸۹

۱۵. حسابرس داخلی و مشاور اجرائی گروه هتل‌های کوثر ۱۳۹۶-۱۳۹۷

۱۶. رئیس کمیته گردشگری کودک اتاق بازرگانی ایران از سال ۱۳۹۹

سوابق علمی پژوهشی

۱. کتاب: ۵ جلد، مقاله ۱۰ مورد، پژوهش‌های کاربردی کشوری: ۳ مورد،

۲. داور نشریه علمی- پژوهشی گردشگری،

٣. تدریس: دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت و حسابداری)، دانشگاه پیام نور تهران، دانشگاه علمی کاربردی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ایلام)، مراکز تربیت معلم، ضمن خدمت فرهنگیان، دبیر دانشسرای تربیت معلم، مدارس متوسطه، راهنمایی و ابتدایی.

۴. مقالات:

- مدل سواد گردشگری در برنامه درسی دانش آموزان دوره ابتدایی، رساله دکترا دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۱۳۹۹

- ارائه ۲ مقاله در کنفرانس سالانه سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (آیسسکو ICESCO)، با عناوین الگوی؛ توزیع بودجه غیر پرسنلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد آموزش وپرورش

- نقش تلفیق برنامه درسی با انواع گردشگری در ساحت‌های تربیتی دوره ی ابتدایی (۱۴۰۰. علمی پژوهشی)

- نقش گردشگری بر پرورش کودک در ساحت‌های تربیتی از دیدگاه قرآن و حدیث (۱۳۹۹. علمی پژوهشی)

- بررسی تأثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵

- بررسی تأثیر مالیات ارزش افزوده بر درآمدهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸

- نقش گردشگری بر تربیت کودک در ساحت‌های تربیتی دوره ابتدایی از دیدگاه قرآن و حدیث ۱۳۹۹

۵. پروژه‌های پژوهشی کشوری

- همکاری در پروژه بررسی عملکرد سیاست‌های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش، سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۵، زیر نظر دکتر علی رضا علی احمدی ۱۳۹۵

- همکاری در پروژه بررسی عملکرد سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف، سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، زیر نظر دکتر علی رضا و علی احمدی ۱۳۹۵ و بررسی میانگین دریافتی معلمین آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت، پژوهشگاه تعلیم و تربیت ۱۳۸۲

- نظارت بر ۶۰ پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۸۹- ۱۳۹۲

۶. دوره‌های آموزشی: دوره‌های بین المللی حسابداری، مالی و بودجه دوره‌های مدیریتی دوره‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و...

ایثارگری

حضور در جبهه ۵۳ ماه / حضور در مناطق جنگ زده حدود ۴۰ ماه / جانباز / فرمانده پایگاه‌های مقاومت بسیج

افتخارات

تقدیرنامه از: دبیر شورای نگهبان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج مستضعفین، وزراء و …،

کسب عنوان ستاره فناوری کشور در سال‌های ۱۳۹۰

اخذ گواهی نامه مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

توفیقات و توانایی‌ها

الف) توفیقات:

١. احراز رتبه اول ستاره فناوری ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، زمان مسئولیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به واسطه جهش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۲. تدوین سند استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش (ICT Master Plan)، مبتنی بر اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین در ۸۰۰۰ صفحه مستند (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱).

٣. کسب جایگاه اول آمارهای بخشی دستگاه‌های اجرائی کشور در سال جهانی آمار (۱۳۹۲)، به واسطه طراحی و استقرار سامانه‌های برخط آمارهای ثبتی به ویژه سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، پرتال مدارس، داشبورد آمارهای ثبتی(BI) و احصاء واژه‌ها، مفاهیم و تعاریف آموزش و پرورش

۴. تحویل بودجه بدون کسری در زمان مسئولیت برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ (یک بار در طول تاریخ آموزش و پرورش) و تأمین مالی طرح بیمه طلائی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، اختصاص سرانه به مدارس و واریز مستقیم به حساب مدارس، تأمین مالی استخدام ۷۵۰۰۰ نفر، تأمین مالی اختصاص اضافه کار به مدیران و معاونین مدارس، پرداخت به موقع فوق العاده ماموریت معلمان مدارس خارج از کشور، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در همان سال، اختصاص سرانه پژوهش / نماز / بسیج (دو عامل این اتفاق را رقم زد؛ اول؛ همگرائی و پیگیری همه همکاران و عزیزان درون و برون وزارت آ.پ، دوم؛ ارائه اطلاعات دقیق و روزآمد به سازمان برنامه و بودجه).

۵. تحویل بودجه بدون کسری در زمان مسئولیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران (۱۳۸۷).

۶. ارائه و اجرای طرح تکریم خدمتگزاران مدارس، با عنوان: خادمان آینده سازان ایران اسلامی، در زمان مسئولیت معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران (۱۳۸۷) و تسری این طرح به کل کشور توسط وزارت آموزش و پرورش

۷. برنامه‌ریزی تغییر جایگاه آموزش و پرورش استان ایلام در کنکور سراسری (رتبه آخر)، و مردودی سال اول دبیرستان (رتبه اول)، در زمان مسئولیت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) و بهبود رتبه استان

۸. تدوین فرم‌ها و کتابچه ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و صفی در در زمان مسئولیت رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵). از آن زمان تاکنون وزارت آموزش و پرورش از این الگو برای کل کشور استفاده می‌کند.

۹. رتبه اول سرپرستی‌های مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای قطر و بحرین بین سرپرستی‌های خارج از کشور (۱۳۸۰)، در آن زمان مسئولیت پرورشی مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای قطر و بحرین را داشتم.

۱۰. ساخت نماز خانه‌های بزرگ با معماری اسلامی ایرانی برای دبیرستان‌های شهر ایلام در زمان مسئولیت معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایلام (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴)، با جذب کمک‌های خیرین عزیز (اینجانب همزمان دبیر ستاد اقامه نماز استان بودم).

۱۱. احراز رتبه برتر بسیج دانش آموزی کشور در سال ۱۳۷۲ و تقدیر توسط فرمانده بسیج مستضعفین کشور. زمان مسئولیت معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان ایلام

۱۲. افزایش حدود ۶ برابری کمک‌های خیرین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به ویژه کرونا در زمان مسئولیت خیرین دانشگاه (۱۳۹۹)، در حالی که میانگین رشد کشور حدود دو برابر می‌باشد.

ب) توانایی

۱. استفاده از جوانان در مسئولیت‌های کلیدی (میانگین سن مدیران کارکنان آخرین مسئولیت اینجانب در آموزش و پرورش کمتر از ۳۰ سال بود).

۲. آشنایی با اقتصاد آموزش و پرورش (کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش و اقتصاد خیریه (برنامه دست در دست و طبیب) در برنامه‌های زنده سیما

٣. آشنایی با برنامه درسی

۴. آشنایی با بخش‌های مختلف آموزش و پرورش

۵. آشنایی و تدریس هنرهای خوشنویسی و نقاشی در مراکز عالی، آشنائی با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

۶. آشنایی با کشورهای عربی و اسلامی

۷. تربیت بدنی: کسب رتبه دوم مسابقات آمادگی جسمانی مقیمین در کشور قطر (۱۹۹۹)، عضو تیم‌های والیبال معلمین، مسئول تیم کوهنوردی (سال گذشته صعود به قله دماوند و توفیق حضور در راهپیمایی اربعین سال جاری).