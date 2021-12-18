تراکتور ظرفیتی ویژه در ارتقای گردشگری ورزشی آذربایجان شرقی است

به‌گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بایرام زاده صبح امروز شنبه با مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون گردشگری آذربایجان شرقی در این دیدار با تاکید به اینکه باشگاه تراکتور ظرفیتی ویژه برای ارتقا جایگاه گردشگری ورزشی استان است، ادامه داد: تیم تراکتور به عنوان برندی شناخته شده، همواره مورد توجه گردشگران آذربایجان شرقی و حضور در اماکن مرتبط با این تیم پرطرفدار همیشه برای آن‌ها جذاب بوده است.

او در ادامه با بیان اینکه بازاریابی گردشگری برای تیم تراکتور عاملی ضروری در راستای توسعه گردشگری ورزشی است، گفت: با توجه به ظرفیت‌های تیم و باشگاه تراکتورسازی در حوزه گردشگری با بازاریابی و ایجاد فرصت‌های همچون فراهم‌سازی مکان مناسب می‌توان برای این تیم ارزشمند، محل اردو و کمپ‌های ورزشی تعریف کرد.

بایرام زاده اظهار کرد: طبق مذاکرات انجام شده با باشگاه تراکتورسازی تبریز، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری ورزشی با محوریت این باشگاه در دستور کار قرار گرفت.