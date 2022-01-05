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۱۵ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

خضریان در گفتگو با مهر:

باند «نیویورکی‌های» اطراف ظریف نباید در وزارت خارجه بمانند

باند «نیویورکی‌های» اطراف ظریف نباید در وزارت خارجه بمانند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: وزارت خارجه باید پاسخ دهد که علت حفظ و ارتقای باند نیویورکی‌ها و حلقه اطراف ظریف در وزارت امور خارجه چیست.

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح سوال خود از حسین امیرعبداللهیان خبر داد و گفت: در طول هشت سال گذشته و دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت ظریف، نه تنها از کارشناسان و مدیران دلسوز، ارزشی و باتجربه وزارت امور خارجه استفاده نشد، بلکه باند نیویورکی‌ها با طرد این افراد، آن‌ها را در طول هشت سال گذشته منزوی و بعضا خانه‌نشین کرد. با روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، امیدهای بسیاری برای استفاده از کارشناسان و مدیران ارزشی و خون دل خورده در وزارت امور خارجه ایجاد شد.

وی تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه نه تنها تاکنون از این افراد دلسوز استفاده نشده، بلکه با عدم تغییر افراد مسئله‌دار و یاران غار وزیر سابق در سمت‌های مهم مدیریتی و نظارتی در این وزارتخانه و ارتقای سمت برخی افراد مسئله‌دار امیدها به ریل‌گذاری جدید و تحول در وزارت امور خارجه به ناامیدی بدل شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت انقلابی و انتظار مردم از مسئولین در جهت تغییر رویکرد و استفاده از مدیران معتقد به خط مشی دولت و لزوم جلوگیری از ادامه روند غربگرایانه دولت و وزارت امور خارجه این سوال به وجود می‌آید که دلیل رویکرد فعلی وزیر امور خارجه و عدم استفاده از کارشناسان دلسوز و حفظ و ارتقای باند نیویورکی‌ها و حلقه اطراف ظریف در وزارت امور خارجه چیست؟

خضریان تصریح کرد: کشور ما امروز در وضعیتی قرار ندارد که برای تغییر مدیران غربگرا و انتخاب افراد شایسته ۶ ماه از فرصت خدمت و اصلاح امر از دست برود. با وجودی که می‌دانیم وزیر امور خارجه در شرایط سخت مذاکرات قرار دارد، اما انتظار ما از وی تعیین افراد شایسته و پایبند به گفتمان انقلاب اسلامی در سمت‌های حساس وزارت امور خارجه است.

کد مطلب 5393094
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
      1 0
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      شما همه تان باندازه اقای ظریف کارایی ندارید .
    • سهند IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
      0 0
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      متاسفانه انطورکه بنظر میرسد رئیسی برای اینکه از سوی اصلاح طلبان مورد انتقاد قرار نگیرد و.......!!! در خیلی از موارد از روحانی هم بدتر عمل میکند! بقول دوستان نئولیبرالهای بی ریش روحانی قاطی یعده نئولیبرالهای باریش رییسی شدن.......... کاسه همون کاسه است و اش همان اش!!!
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
      5 0
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      تمام نخبگان و افراد با سواد در دولت قبل در کنار ظریف و وزارت خارجه بودند لطف کنید خودتان را با بزرگان مقایسه نکنید

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