علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح سوال خود از حسین امیرعبداللهیان خبر داد و گفت: در طول هشت سال گذشته و دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت ظریف، نه تنها از کارشناسان و مدیران دلسوز، ارزشی و باتجربه وزارت امور خارجه استفاده نشد، بلکه باند نیویورکی‌ها با طرد این افراد، آن‌ها را در طول هشت سال گذشته منزوی و بعضا خانه‌نشین کرد. با روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، امیدهای بسیاری برای استفاده از کارشناسان و مدیران ارزشی و خون دل خورده در وزارت امور خارجه ایجاد شد.

وی تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه نه تنها تاکنون از این افراد دلسوز استفاده نشده، بلکه با عدم تغییر افراد مسئله‌دار و یاران غار وزیر سابق در سمت‌های مهم مدیریتی و نظارتی در این وزارتخانه و ارتقای سمت برخی افراد مسئله‌دار امیدها به ریل‌گذاری جدید و تحول در وزارت امور خارجه به ناامیدی بدل شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت انقلابی و انتظار مردم از مسئولین در جهت تغییر رویکرد و استفاده از مدیران معتقد به خط مشی دولت و لزوم جلوگیری از ادامه روند غربگرایانه دولت و وزارت امور خارجه این سوال به وجود می‌آید که دلیل رویکرد فعلی وزیر امور خارجه و عدم استفاده از کارشناسان دلسوز و حفظ و ارتقای باند نیویورکی‌ها و حلقه اطراف ظریف در وزارت امور خارجه چیست؟

خضریان تصریح کرد: کشور ما امروز در وضعیتی قرار ندارد که برای تغییر مدیران غربگرا و انتخاب افراد شایسته ۶ ماه از فرصت خدمت و اصلاح امر از دست برود. با وجودی که می‌دانیم وزیر امور خارجه در شرایط سخت مذاکرات قرار دارد، اما انتظار ما از وی تعیین افراد شایسته و پایبند به گفتمان انقلاب اسلامی در سمت‌های حساس وزارت امور خارجه است.