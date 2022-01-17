اعطای دو روز مرخصی تشویقی به سربازان فاتب به مناسبت روز مادر

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به احترام روز مادر به تمامی سربازان مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دو روز مرخصی تشویقی اعطا می‌شود.

وی افزود: البته توجه داشته باشید که این مرخصی به معنی آنکه سربازان همگی در روز مادر بخواهند به مرخصی بروند، نیست.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: سربازان فاتب می‌توانند در طول هفته آینده دو روز به مرخصی بروند.

سردار رحیمی در پایان گفت: هر چند که ما با کمبود نیرو در مجموعه انتظامی تهران بزرگ مواجه هستیم، اما به حرمت مادران که هر چه داریم از آنها است، این تصمیم گرفته و به تمامی رؤسای پلیس فاتب اعلام می‌شود.