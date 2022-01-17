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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۰۲

سردار رحیمی خبر داد

اعطای دو روز مرخصی تشویقی به سربازان فاتب به مناسبت روز مادر

اعطای دو روز مرخصی تشویقی به سربازان فاتب به مناسبت روز مادر

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: به احترام روز مادر به تمامی سربازان مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دو روز مرخصی تشویقی اعطا می‌شود.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به احترام روز مادر به تمامی سربازان مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دو روز مرخصی تشویقی اعطا می‌شود.

وی افزود: البته توجه داشته باشید که این مرخصی به معنی آنکه سربازان همگی در روز مادر بخواهند به مرخصی بروند، نیست.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: سربازان فاتب می‌توانند در طول هفته آینده دو روز به مرخصی بروند.

سردار رحیمی در پایان گفت: هر چند که ما با کمبود نیرو در مجموعه انتظامی تهران بزرگ مواجه هستیم، اما به حرمت مادران که هر چه داریم از آنها است، این تصمیم گرفته و به تمامی رؤسای پلیس فاتب اعلام می‌شود.

کد مطلب 5401767

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