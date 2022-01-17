۸۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و ۸۷۲ هزار و ۴۱۷ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه های استان تهیه شده که با بررسی نمونه های انجام شده، ۵۱۶ هزار و ۱۲۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲۵ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۴۵۱ هزار و ۳۰۵ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۲۸۳ هزار و ۸۹۲ مورد تست سریع انجام شده و ۶۴ هزار و ۸۱۸ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۸۱ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۳۳۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علایم کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۵۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش های ICU، مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.

متاسفانه در ۲۴ ساعت گذشته دو هم استانی دیگر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون به هفت هزار و ۴۵۲ نفر رسید. همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۵۰۶ هزار و ۶۹۲ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دوز، به هفت میلیون و ۱۲ هزار و ۴۲۴ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۲۵۷ هزار و ۸۹ دوز نوبت اول، دو میلیون و ۹۷۱ هزار و ۸۷۷ دوز نوبت دوم و ۷۸۳ هزار و ۴۵۸ دوز نوبت سوم واکسن بوده است