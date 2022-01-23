چاقی و هزار دردسر آن برای گرفتن خدمات پزشکی در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در بسیاری از کشورها چاقی بیماری محسوب میشود و بیشترین خدمات درمانی برای این افراد در بیمارستانها و تجهیزات پزشکی با توجه به وزن بالا در نظر گرفته میشود به طوری که حتی بیشتر جراحیهای لاغری شامل خدمات بیمه میشود اما در ایران در بیشتر مراکز دولتی از پذیرش بیماران سنگین وزن به دلیل نگرانی از آسیب رسیدن به دستگاههای گران قیمت از دادن خدمات به افراد چاق خودداری میکنند.
در خراسان جنوبی هم وضعیت به حدی است که بیماران با وزن بالا برای خدمات از دستگاه ام آر آی باید به مشهد و تهران مراجعه کنند و حتی در برخی موارد در اورژانس بیمارستان از گرفتن فشار خون با یک دستگاه معمولی هم بی نصیب میمانند.
«داوودی» مردی ۳۰ ساله است که بر اثر فشار عصبی و طبق تشخیص پزشک معالج نیاز به ام آر آی دارد که بعد از مراجعه به بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به دلیل وزن ۱۱۰ کیلویی خود نتوانست از این خدمت درمانی استفاده کند.
وی میگوید: مسئول دستگاه ام آر آی بعد از مراجعه به دلیل بالا بودن وزن من از پذیرش خودداری کرد و دلیل عدم پذیرش را شکستن تخت ریل دستگاه و گرانی آن عنوان کرد.
خدمات ام ار آی برای افراد چاق انجام نمیشود
وی با گلایه از اینکه اکنون بیماری عصبی بنده شدید تر شده است و امکان رفتن به مشهد و تهران برای خدمات ام آر آی را ندارم افزود: یعنی اگر فردی در این استان دچار وضعیت حاد و اورژانسی شود و نیاز به ام آر آی داشته باشد و وزن او بالای ۹۰ کیلو باشد باید جان خود را از دست بدهد و یا اینکه بیماری او تشدید شود؟
«داوودی» با گلایه از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان در رابطه با اینکه بیرجند از نظر جراحیهای مغزی و نخاعی به گفته خودشان پیشرفتهای ویژهای داشته است، ادامه داد: با وجود تصادفات جادهای در استان و هزینههای دیگری که دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با ساختمانهای اداری خود کرده است تهیه یک دستگاه آم آر آی برای مرکز استان کار دشواری نیست.
«زهرا حسینی» خانمی ۵۲ ساله است که به دلیل وزن بالا و دیسک کمر و تشخیص پزشک نیازمند ام آر آی است که متأسفانه از او نیز به دلیل وزن بالا خدمات در بیمارستان ارائه نشده است.
وی میگوید: بیماران چاق در استان از دریافت خدمات تشخیص پزشکی ام آر آی محروماند درحالیکه هیچ قانونی به مراکز تصویربرداری پزشکی اجازه نداده این دسته بیماران را نپذیرند از سوی دیگر دستورالعمل حمایتی از این بیماران هم اجرا نمیشود.
وی ادامه میدهد: بسیار مشاهده میشود شخصی با کمر درد شدید مجبور است با سختی به مرکز ام آر آی مراجعه کند و متأسفانه به بیمار پیشنهاد میکنند یا به شهرهای بزرگ مراجعه و یا وزن خود را کم کند، آیا به نظر کادر درمان فردی که دچار کمر درد شدید است میتواند به شهرهایی که کیلومترها از بیرجند فاصله دارد سفر کند؟
دستگاه فشارخون بخرید
مشکلات بیماران چاق در حدی است که بیشترین بیماریها از جمله فشار خون، دیابت و چربی خون از کمترین مشکلات آنها میباشد که بیمارستانها و درمانگاهها هر لحظه آماده بررسی فشار خون و دیابت این افراد باشند.
خانم بارداری که دارای وزن بالای ۱۲۰ کیلو است در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: به دلیل فشارخون بالا پزشک معالج خواسته تا هرشب در این ماههای آخر برای سلامتی جنین و خود فشار خونم کنترل شود که با مراجعه به درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع) نتوانستند فشار خون را کنترل کنند و دستگاه برای دور بازو کوچک بود برای همین خواستند تا به بیمارستان ولی عصر (عج) و یا رازی بیرجند مراجعه کرده تا از دستگاه ایستاده فشار خون بیماران قلبی استفاده کنند.
وی با گلایه از اینکه پرستاری به او گفته افرادی که دارای اضافه وزن زیاد هستند باید دستگاه فشار خون را از کالاهای پزشکی تهیه کنند، میگوید: اگر قرار باشد که تمام بیماران چاق تجهیزات درمانی مخصوص را تهیه کنند پس وجود اورژانس برای بیماران حاد به چه معنا است؟ مگر جز اینکه چاقی خود بیماری محسوب میشود و باید تمام خدمات درمانی برای این افراد وجود داشته باشد؟
وی با اشاره به اینکه تاکنون چند عمل جراحی داشته است و حتی در بیمارستان در بخش بستری لباسی برای افراد چاق وجود ندارد میگوید: در اتاق عمل به افرادی که دارای اضافه وزن هستند از لباسهای «گان» که برای جراحان هست استفاده میشود و در بخشهای بستری هم بیماران باید برای خود لباس تهیه کنند که حتی از کمترین خدمات پزشکی هم محروم هستند.
ندادن خدمات دندانپزشکی در برخی مطبها، عدم پذیرش برخی متخصصان بیهوشی و جراحان از افراد دارای وزن بالا در استان همگی موجب نارضایتی این افراد شده است که یا مجبور هستند به استانهای دیگر برای خدمات پزشکی مراجعه کنند و یا اینکه با پرداخت هزینههای سنگین و پیدا کردن پارتی در استان مورد معالجه قرار بگیرند.
پیام خطای «ام آر آی» برای افراد چاق
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رابطه با گلایههای بیماران در رابطه با عدم پذیرش و خدمات بیمارستانهای استان برای ام آر آی به افراد دارای وزن بالا به خبرنگار مهر گفت: ساختار دستگاههای موجود در بیمارستانهای امام رضا (ع) و ولی عصر (عج) بیرجند به گونهای است که برای افراد با وزن بالا قابل انجام نیست زیرا منجر به خطای دستگاه و عدم توانایی تشخیص بیماری است.
علی اکبر اسماعیلی افزود: ندادن خدمات به این بیماران در تصویر برداری و آم آر آی به لحاظ عدم همکاری و یا پذیرش نیست بلکه دستگاه با پیام خطا روبرو میشود و منجر به عدم توانایی وجود دارد.
این در حالی است که «اسحاقی» نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در ۴ آذر ماه سال جاری در مصاحبهای اعلام کرده است ، دستگاه MRI با قابلیت پوشش بیماران سنگین وزن که بیش از ۱۲۰ کیلوگرم وزن دارند، وارد قاین شد.
وی با اشاره به اینکه این دستگاه در بیمارستان شهدای قاین نصب خواهد شد، افزود: با ورود این دستگاه، مشکلات شهروندان قاینی برای گرفتن MRI و مشکل دیگر هم استانیها که به دلیل وزن بالا مجبور به سفر به شهرهای دیگر برای گرفتن MRI بودند، برطرف شد.
عدم توانایی در گرفتن فشار خون وجود ندارد
همچنین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رابطه با عدم توانایی برخی از درمانگاهها در انجام فشار خون بیماران چاق گفت: تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) هیچ گونه درخواستی مبنی بر عدم توانایی در گرفتن فشار خون وجود نداشته و دستگاه فشار خون دستگاه استانداردی است که در نوع بالغین و کودکان طراحی شده است.
وی تاکید کرد: اگر نمونهای برای عدم توانایی فشار خون توسط پرسنل در مراکز دولتی وجود داشته باشد قطعاً قضیه پیگیری و رفع میشود.
علی اکبر اسماعیلی در رابطه به نبود لباسهای سایز بزرگ در اتاقهای عمل و بخشهای بستری بیمارستانها هم گفت: افراد با وزن بالا و سایز غیر معمول باید اختصاصاً از لباسها و گان های غیر یک بار مصرف استفاده کنند اما نبود لباس مانع از تعطیلی خدمات نیست.
وی با بیان اینکه وزن افراد چاق در غالب لباسهای یک بار مصرف موجود در بیمارستانها نمیگنجد ادامه داد: اگر بیماری انتظار داشته باشد که لباس غیر معمول و غیر استاندارد یک مصرف تهیه شود امکان دارد و در این موارد از لباسهای دست ساز یا گان مخصوص استفاده میشود.
وی در پاسخ به اینکه برخی از خدمات پزشکی مانند دندان پزشکی و بیهوشی و … برای افراد چاق به سختی صورت میگیرد و یا برخی پزشکان خدمات انجام نمیدهند گفت: بیماران زمینهای و طبی با داشتن بیماریهای قلبی و عروقی و تشنج و افرادی که از داروهای مزمن استفاده میکنند برای دریافت خدمات بیهوشی و دندان پزشکی به دلیل استفاده از بی حسی باید تحت مشاوره قرار بگیرند چون در غیر این صورت انجام خدمات برای بیمار خطر ناک است.
وی با تاکید بر مشاوره با متخصص هرگونه خدمات پزشکی برای این افراد افزود: این امر کاملاً علمی و اصولی است.
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