یزدانی اولین اخراجی فصل استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش یزدانی مدافع ملی پوش آبی پوشان یک بار در اواسط نیمه دوم کارت زرد اول را از داور بازی گرفت و در آخرین دقایق بازی هم در پی رفتاری عجیب که بعداً از سوی سرمربی این تیم رفتاری عصبی دانسته شد، کارت زرد دوم و کارت قرمز دریافت کرد تا آبی پوشان آخرین دقایق بازی را با یک بازیکن کمتر ادامه دهند.

این نخستین کارت قرمزی بود که استقلالی‌ها در این فصل دریافت کردند و یزدانی اولین بازیکن اخراجی این فصل آبی پوشان بود که دیدار هفته هفدهم این تیم را از دست داد.

استقلالی‌ها در حالی برای هفته هفدهم مقابل ذوب آهن یزدانی را در اختیار نخواهند داشت که به تازگی عارف آقاسی از این تیم جدا شده و به تیم فولاد بازگشته است و حالا آبی پوشان برای این دیدار با مشکل مدافع میانی مواجه خواهند بود.