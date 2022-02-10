به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دفاع آمریکا، «جان کربی» سخنگوی پنتاگون در واکنش به رونمایی از موشک راهبردی و نقطهزن «خیبرشکن» از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: من بیانیهای از سوی ایران مبنی بر داشتن برنامه موشک بالستیک جدید ندیدم.
سخنگوی پنتاگون در این خصوص ادامه داد: بنابراین چیز خاصی برای گفتن در این باره ندارم. ما به طور مستمر شاهد بهبود برنامه موشکهای بالستیک ایران بوده ایم.
وی در ادامه سیاستهای ایران هراسانه کشورش با طرح ادعایی مضحک علیه برنامه دفاع موشکی ایران مدعی شد: عمیقاً از تهدیدات منطقهای که برنامه موشکهای بالستیک ایجاد میکند، آگاه هستیم! به همین دلیل است که ما با متحدان و شرکای خود در منطقه بسیار سخت همکاری میکنیم تا بتوانیم با این نوع تهدیدات مقابله کنیم!
همزمان با گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه برپایی جشن ملی ۱۴۰۰ در ۲۲ بهمنماه، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، ضمن بازدید یکی از پایگاههای موشکی زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه از موشک دوربرد و نقطهزن خیبر شکن بهعنوان جدیدترین دستاورد راهبردی این نیرو رونمایی کردند.
موشک راهبردی خیبر شکن از نسل سوم موشکهای دوربرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است. این موشک دارای سوخت جامد است و در فاز فرود دارای مانور پذیری برای عبور از سپر موشکی بوده و طراحی بهینه آن باعث شده است وزن آن نسبت به نمونههای مشابه یکسوم کاهش یافته و مدت آمادهسازی و شلیک آن نیز تا یکششم تقلیل پیدا کند.
چابکی و سرعت فوقالعاده در اصابت اهداف در برد و شعاع یک هزار و ۴۵۰ کیلومتری از دیگر توانمندیهای این موشک است.
این سامانه تمامایرانی از ایده تا محصول توسط دانشمندان سختکوش نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده است.
