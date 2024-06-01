لندر ژاپنی روی ماه خواب ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، این لندر که برخلاف انتظارات توانست چند شب سرد ماه را پشت سر بگذارد، بالاخره به پایان عمر خود رسیده است. سازمان فضایی ژاپن در حساب کاربری رسمی SLIMدر پلتفرم ایکس اشاره کرد که احتمالا تاثیر شرایط نامساعد و بد آشکار شده است.

این کاوشگر سفر خارق العاده ای را پشت سر گذاشت. SLIM در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی روی ماه فرود آمد و یکی از دماغه ۲ موتور آن به سمت پایین بود به این ترتیب پنل های خورشیدی آن به سمت این ستاره نبودند.

با این وجود سازمان فضایی ژاپن توانست برخی داده ها و تصاویر را از لندر به دست بیاورد و با امید به آنکه با تغییر زاویه تابش خورشید، نیروی برق کافی برای کاوشگر تامین کند، آن را خاموش کرد.

SLIM برخلاف تمام احتمالات در اواخر ژانویه از خواب بیدار شد و فعالیت هایش را از سر گرفت. با پایان یافتن روز در ماه کاوشگر دوباره به خواب رفت اما قبل از آن اطلاعات را همراه عکسی به زمین فرستاد. این لندر دوباره در ماه های فوریه ، مارس و آوریل از خواب بیدار شد و چند شب متوالی روی ماه را پشت سر گذاشت. اما این بار با وجود تلاش های مهندسان سازمان فضایی ژاپن لندر از خواب بیدار نشد و سیگنال های ارسالی به آن در هفته گذشته بی پاسخ ماند. دوشنبه هفته گذشته سازمان فضایی ژاپن در حساب کاربری ایکس اعلام کرد عملیات های آن در ماه جاری میلادی پایان یافته است.

این سازمان ماه آینده هنگامیکه روز در ماه شروع شود، دوباره سعی می کند با لندر ارتباط برقرار کند.