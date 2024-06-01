برگزاری روزهای علمی و فناوری ایران در مسقط

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بابکی‌نژاد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مدیر مرکز فناوری مسقط در راستای اجرایی کردن برنامه مصوب رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان با عنوان برگزاری روزهای علمی و فناوری ایران در دانشگاه‌های خصوصی عمان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک‌های علمی و فناوری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، نحوه مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و مرکز فناوری مسقط در برگزاری روزهای علمی و فناوری ایران در دانشگاه‌های خصوصی عمان، مورد توافق و بررسی طرفین قرار گرفت. همچنین مقرر شد همایش دو روزه‌ای با عنوان «روزهای علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران» متشکل از برگزاری نمایشگاه در ساختمان موزه تاریخ علوم دانشگاه تکنولوژی آلمانی مسقط، نشست‌های علمی و فناوری با حضور دانشمندان پارک‌های فناوری ایران در دانشگاه سلطان قابوس و بازدید مهمانان از مراکز فناوری مسقط برگزار شود.

بناست تعداد ۱۰ غرفه با موضوعاتی چون ربات و پهباد، نانو، فناوری نوین نفت و گاز، آموزش، بهداشت و دارو، راه و ساختمان؛ آی تی، صنعت کشاورزی و دامداری و حمل و نقل، توسط ۵ پارک علمی و فن آوری کشورمان در بخش نمایشگاهی این همایش برگزار شود.

در حاشیه برگزاری این همایش، نشست فناوری ایران با حضور زرآسفندی، رئیس پارک بین‌المللی ایران، معتمد زادگان، رئیس انجمن پارک‌های علمی و فناوری ایران، شهیکی، رئیس پارک علمی و فناوری سیستان و بلوچستان، آزادی، رئیس پارک علمی و فناوری کرمانشاه و طالبی، رئیس پارک علمی و فناوری دانشگاه شریف برگزار می‌شود.

برای تاریخ برگزاری همایش هم روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور مصادف با ۱۶ و ۱۷ سپتامبر مورد موافقت طرفین قرار گرفت.