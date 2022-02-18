به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک الجلیل به دنبال ورود پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، المیادین اعلام کرد که صدای آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین در نزدیکی مرز لبنان به صدا درآمده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر به دنبال ورود یک پهپاد از لبنان به اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

خبرنگار المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرد که علت به صدا درآمدن آژیر خطر در شمال فلسطین اشغالی، ورود یک پهپاد از لبنان بوده است.

المیادین اعلام کرد: صهیونیست‌ها برای ساقط کردن پهپادی که از لبنان وارد فلسطین اشغالی شده و بر فراز شهرک الجلیل به پرواز درآمده است، از نیروی هوایی خود کمک گرفته اند.

همزمان المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی از رهگیری یک پهپاد که از سوریه به فلسطین اشغالی وارد شده است هم خبر داد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: گزارش‌هایی از رهگیری دو پهپاد مخابره شده است. صابرین نیوز هم با اشاره به اینکه صدای دو انفجار در آسمان الجلیل شنیده شده است، و ستونی از دود در آسمان آن به هوا برخاسته است، گزارش داد: سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در مقابله با دو پهپادی که از لبنان وارد فلسطین اشغالی شده و بر فراز شهرک الجلیل به پرواز درآمده اند، شکست خورده است و صهیونیست‌ها به نیروی هوایی خود روی آورده اند.

همزمان آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید ورود پهپاد از لبنان به فلسطین اشغالی گفت: پهپاد کوچکی از لبنان وارد شده است و سیستم هشدار دهنده در منطقه الجلیل و سامانه گنبد آهین فعال شده است و جنگنده‌ها و بالگردهای نظامی وارد عمل شده اند. موضوع در حال بررسی است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی به عجز خود در رهگیری پهپادی که از لبنان وارد اراضی اشغالی شده بود، اعتراف و اعلام کرد که با وجود فعال شدن سامانه گنبد آهنین و استفاده از جنگنده های و بالگردهای نظامی، آنها نتوانسته اند که پهپاد را هدف قرار دهند.

رسانه های رژیم صهیونیستی هم اذعان کردند: با گذشت ساعاتی از حادثه هنوز ارتش نمی داند که پهپاد ساقط شده است یا به لبنان بازگشته است.