حمله سایبری به شبکه آبیاری در «الجلیل الاعلی»در شمال اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله سایبری به شبکه‌های آبیاری زمین‌های کشاورزی در منطقه «الجلیل الاعلی» در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: کشاورزان در الجلیل الاعلی از اختلال در شبکه آبیاری خبر می‌دهند.

پایگاه عرب ۴۸ هم به نقل از منابع صهیونیست اعلام کرد که این حمله سایبری سبب از کار افتادن شبکه آبیاری در مناطق گسترده ای از فلسطین اشغالی از جمله دشت‌های الحوله و غور اردن شده است.

پس از هک سیستم‌های آبیاری، پیام «شما هک شده اید، اسرائیل ساقط گردد» در صفحه‌ها به نمایش درآمده است.

شرکت یونیترونیکس رژیم صهیونیستی مسئول سیستم‌های آبیاری تاکنون واکنشی نشان نداده است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله سایبری را قبول نکرده است.

همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حمله سایبری به رایانه های شرکت پست رژیم صهیونیستی در چهارشنبه گذشته صورت گرفته است.

برآوردهای شرکت پست رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که هکرها برای یک حمله بزرگ برنامه‌ریزی کرده بودند و در حال حاضر سازمان سایبری رژیم صهیونیستی مسئولیت بررسی این حمله را برعهده دارد، چراکه شرکت پست یک شرکت دولتی و سازمانی حیاتی در فلسطین اشغالی به شمار می‌رود.

از جمله خدمات پستی که بر اثر این حمله سایبری مختل شده است، هماهنگی از طریق ایمیل، خدمات بازرگانی از جمله ارسال مرسوله و پرداخت هزینه و تعرفه گمرکی و برخی خدمات پرداخت حساب برای وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌ها از جمله سازمان مالیاتی رژیم صهیونیستی است. پیش‌بینی شده است که به دنبال این هک، در تحویل بسته‌های پستی و نامه‌ها تاخیر ایجاد شود.