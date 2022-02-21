به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق مزارعی صبح دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان دشتی از افزایش تصادفات جاده‌ای در شهرستان دشتی خبر داد و اظهار داشت: تصادفات منجر به فوت در شهرستان دشتی در ۱۱ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته ۸۴ درصد افزایش یافته است.

مزارعی با بیان اینکه تصادفات عامل مرگ جوانان این استان است، گفت: روزانه یک نفر از جوانان این استان بر اثر تصادفات جاده‌ای فوت می‌کنند.

فرمانده پلیس راه استان بوشهر ادامه داد: ۳۰ دستگاه اجرایی در تصادفات نقش دارند ولی در عمل تنها سه دستگاه اجرایی پای کار هستند.

وی تصریح کرد: باید به نقاط حادثه خیز شهرستان توجه شود و اعتبارات لازم در این زمینه اختصاص داده شود.

مزارعی بر ضرورت توجه به ورودی و خروجی شهر خورموج تاکید کرد و خاطر نشان کرد: محور کاکی- بادوله به طول سه کیلومتر است و سه دوربرگردان در این مسیر پیش بینی شده و امکان افزایش آن وجود ندارد.