به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار داشت: اراده‌ای که در ریاست جدید دانشگاه علوم پزشکی و معاونین ایشان وجود دارد دورنمای توسعه حوزه بهداشت و درمان استان روشن می‌بینم.

وی تصریح کرد: حضور و بازدید میدانی معاون جدید درمان دانشگاه از بیمارستان‌ها در اولین روزهای پس انتصاب نشان از روحیه جهادی و اعتقاد به حل مشکلات در میدان دارد.

فرماندار دیر با اشاره به مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: مردم و مسئولین انتظار تقویت حوزه درمان شهرستان دارند و این مطالبه به حقی است که باید محقق شود.

‌ باربرز با تأکید بر ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی توسط صنایع شیمیایی فعال در منطقه گفت: متأسفانه صنایع به تعهدات خود در این زمینه به‌خوبی عمل نکرده‌اند و لازم است تعامل بهتر و بیشتری با محیط پیرامونی و میزبانان خود داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیر افزود: با تمام توان در کنار مجموعه شبکه بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی برای حل مشکلات بهداشتی درمانی مردم هستیم و قطعاً در کمیته برنامه‌ریزی نگاه ویژه‌ای به این حوزه داریم.