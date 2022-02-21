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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۵۵

فرماندار دیر:

صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه سلامت دیر عمل کنند

صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه سلامت دیر عمل کنند

بوشهر- فرماندار شهرستان دیر گفت: صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه سلامت دیر عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار داشت: اراده‌ای که در ریاست جدید دانشگاه علوم پزشکی و معاونین ایشان وجود دارد دورنمای توسعه حوزه بهداشت و درمان استان روشن می‌بینم.

وی تصریح کرد: حضور و بازدید میدانی معاون جدید درمان دانشگاه از بیمارستان‌ها در اولین روزهای پس انتصاب نشان از روحیه جهادی و اعتقاد به حل مشکلات در میدان دارد.

فرماندار دیر با اشاره به مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: مردم و مسئولین انتظار تقویت حوزه درمان شهرستان دارند و این مطالبه به حقی است که باید محقق شود.

باربرز با تأکید بر ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی توسط صنایع شیمیایی فعال در منطقه گفت: متأسفانه صنایع به تعهدات خود در این زمینه به‌خوبی عمل نکرده‌اند و لازم است تعامل بهتر و بیشتری با محیط پیرامونی و میزبانان خود داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیر افزود: با تمام توان در کنار مجموعه شبکه بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی برای حل مشکلات بهداشتی درمانی مردم هستیم و قطعاً در کمیته برنامه‌ریزی نگاه ویژه‌ای به این حوزه داریم.

کد مطلب 5429975

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