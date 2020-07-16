به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرماندار شهرستان دیر در این آئین اظهار داشت: از همکاری شورای راهبردی پتروشیمی منطقه پارس با شبکه بهداشت و درمان تشکر می‌شود و انتظار است این کمک‌ها استمرار داشته باشد.

مجتبی اژدرنیا با تقدیر از مجموعه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: فعالیت‌های خوبی در شرایط کرونا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر به‌منظور اجرای پروتکل‌های پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ شکل‌گرفته است.

وی افزود: ارتقا و اصلاح زیرساخت‌های بهداشت و درمان اولویت کاری فرمانداری است و به جد پیگیر این موضوع هستیم.

معاون فرماندار دیر با تأکید بر نویدبخش بودن جلسات استانی و کشوری با مقامات حوزه سلامت گفت: کمک‌های شورای راهبردی وزارت نفت به بیمارستان‌های استان در راستای همین نشست‌ها است.

اژدرنیا با درخواست از مردم جهت اجرای پویش من ماسک می‌زنم تصریح کرد: مجموعه خیرین با هماهنگی رئیس شبکه بهداشت و درمان جهت مشارکت در تهیه زیرساخت‌های بهداشت و درمان همکاری کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز در این آئین با تقدیر از همکاری‌های انجام‌شده برای تقویت حوزه سلامت شهرستان گفت: حمایت‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، امام‌جمعه و مردم و مسئولان در رفع مشکلات و تقویت حوزه سلامت مثمر ثمر و امیدوارکننده است.

احمد آخوندی با اشاره به کمک‌های شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه به بیمارستان دیر گفت: این کمک‌ها در راستای تقویت بخش مراقبت‌های تنفسی است و شامل ۱۴ دستگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این تجهیزات مبلغ شش میلیارد ریال است افزود: دستگاه‌های اکسیژن ساز پرتال، مانیتور علائم حیاتی، پالس اکسی متر، نبولایزر، ساکشن، تخت ICU و دستگاه تنفس مصنوعیش از جمله تجهیزات اهدایی به بیمارستان امام هادی (ع) دیر است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با اشاره به دیدار با رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت کشور گفت: در نشست نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رؤسای شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر و بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان با دکتر مالکی رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی افزود: رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر در راستای همین نشست و به‌منظور بررسی وضعیت بیمارستان امام هادی (ع) شنبه هفته آینده به شهرستان دیر سفر خواهند داشت.

آخوندی به فعالیت‌های خیرین حوزه سلامت نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساختمان دیالیز بیمارستان امام هادی بااعتبار ۵ میلیارد ریال و خانه بهداشت الی نیز بااعتبار ۴ میلیارد ریال توسط خیرین نیک‌اندیش دیری در حال دست‌ساخت است.