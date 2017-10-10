اعتبارات ملی در بخش بهداشت و درمان شهرستان دیر تزریق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح سه شنبه در نشست با مسئولان علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: از بدو انقلاب تاکنون خدمات بهداشتی خوبی در سطح کشور انجام‌شده اما در چهار سال گذشته تحول بزرگی در حوزه سلامت در استان بوشهر و شهرستان دیر به وجود آمد.

وی افزود: شهرستان دیر تنها شهرستان استان بوشهر بود که فاقد بیمارستان بود که خوشبختانه امسال بعد از گذشت ۲۸ سال و با پیگیری‌های انجام‌شده این خواسته مردمی محقق شد.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به انتقاد اخیر امام‌جمعه موقت بردخون از امکانات بهداشتی این بخش افزود: در بخش بردخون در حوزه بهداشت اقدامات خوبی انجام‌گرفته که قابل‌مقایسه با گذشته نیست هرچند مشکلاتی نیز وجود دارد اما باید انتقاد سازنده بشود نه اینکه امکانات بهداشتی آن منطقه را در حد یک روستا بدانند که این زیبنده نیست.

فرماندار دیر گفت: از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انتظار داریم در بحث تأمین پزشکان متخصص بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر که قبلاً قول داده‌شده بود همکاری لازم داشته باشند، همچنین بخش‌های مختلفی از این بیمارستان هنوز راه‌اندازی نشده که نیازمند حمایت‌های استان هستیم.

وی ادامه داد: مردم بخش آبدان نیز تقاضای شبانه‌روزی شدن مرکز جامع سلامت این بخش را دارند که انتظار می‌رود این مهم نیز در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گیرد.

اعتماد بیان کرد: تزریق بیشتر اعتبارات ملی در بخش بهداشت و درمان در شهرستان دیر از دیگر مطالبات ماست.