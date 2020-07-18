بیمارستان دیر به عنوان معین نفت تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم علی حسنی عصر شنبه در بازدید از بیمارستان دیر با تقدیر از فعالیت‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین صنعت نفت گفت: صنعت نفت در تأمین پزشک متخصص با بیمارستان دیر همکاری کند.

وی افزود: بیمارستان دیر ظرفیت بسیار خوبی برای خدمت رسانی به خانواده بزرگ صنعت نفت دارد و می‌تواند به عنوان معین نفت تعریف شود.

تجهیز بخش مادر و کودک

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت نیز گفت: صنعت نفت می‌تواند با تجهیز بخش مادر و کودک خدمات خود را از بیمارستان دیر دریافت کند و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

وحید ملکی افزود: تجهیزات مورد نیاز بیمارستان اولویت بندی و برای تأمین آنها اقدام می‌شود.

لزوم رفع کمبودها

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز با تقدیر از همه افرادی که در رفع مشکلات بیمارستان امام هادی (ع) دیر تلاش می‌کنند، گفت: بی شک رفع تمامی مشکلات در گروه تعامل و همکاری خوب صنعت نفت با دانشگاه علوم پزشکی است.

احمد آخوندی افزود: انتظار می‌رود صنعت نفت نگاه ویژه ای به بیمارستان دیر و مشکلات این حوزه داشته باشد.

وی با برشمردن بخشی از کمبودهای بهداشت و درمان شهرستان گفت: در سه بخش نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و فضافیزیکی مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با همکاری صنعت نفت این مشکلات مرتفع شود.