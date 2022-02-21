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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۲۵

در مصاحبه با سی بی اس نیوز؛

وزیر خارجه اوکراین: از بین بردن زرادخانه هسته ای مان اشتباه بود

وزیر خارجه اوکراین: از بین بردن زرادخانه هسته ای مان اشتباه بود

«دیمیتری کولبا» در گفتگو با یک شبکه آمریکایی، ضمن انتقاد از عدم مسئولیت پذیری واشنگتن در فراهم کردن تضمین های امنیتی برای کی یف، گفت که تصمیم اوکراین در کنار گذاشتن سلاح هسته ای اشتباه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری کولبا» وزیر خارجه اوکراین موافقت خود را با این مسئله که کی یف در کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای اش اشتباه کرده است، اعلام کرد.

وی در گفتگو با شبکه خبری «سی بی اس» آمریکا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی بر این باور است که اوکراین نباید سلاح های هسته ای را کنار می گذاشت و این تصمیم یک اشتباه بوده، گفت: بله.

کولبا همچنین گفت که آمریکا فقط تاحدی خود را نسبت به اوکراین موظف می داند.

وزیر خارجه اوکراین در این باره افزود: با توجه به این واقعیت که ما زرادخانه هسته‌ای خود را رها کرده‌ایم و تضمین‌های امنیتی که به ما داده‌اند کارساز نبوده است، گمان می‌کنم برخی کشورها باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند و برای یافتن تضمین امنیتی مناسب و مؤثر برای اوکراین سخت تلاش کنند.

پیشتر «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) تهدید کرد که اگر اوکراین ضمانت های امنیتی دریافت نکند، تفاهم نامه سال ۱۹۹۴ بوداپست توسط کی یف باطل اعلام خواهد شد.

بر اساس تفاهم نامه بوداپست که در ۵ دسامبر ۱۹۹۴ توسط رهبران اوکراین، روسیه، انگلیس و ایالات متحده امضا شد، اوکراین زرادخانه هسته ای خود را از بین برد و کشورهای یادشده امنیت کی یف را تضمین کردند.

کد مطلب 5429651

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    نظرات

    • امیرمحمد خرم AF ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      6 6
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      از نظر من تضمین امنیتی معنی اش این نیست که خودت زمینه ساز برهم زدن امنیت کشور های تمین کننده شوی ، باید منحیث یک کشور حایل بین قدرت شرق وغرب نقش بیطرفی به خود میگرفتی تاچنین عذابی را بر خود روا نمیداشتی .
      • محمد IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
        3 1
        اونوقت ما داریم تلاش میکنیم با توافق هسته ای خودمون رو تسلیم قدرت ها کنیم اوکراین تازه فهمیده اشتباه کرده
    • ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      4 0
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      همه این نابسامانی ها امریکاست
      • abdolah IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
        0 0
        خوب شدحالاروسیه کارراحتتری داره وابران سودمیبره بایدعبرت انگیز باشه برای ایران تضمین امنیتی دیگه الان خود کشورباید براخودشون ایجادکند
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      4 0
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      دل بستن به آمریکا و اروپا حماقت محض است.
    • GB ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 0
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      بله، بدین ترتیب علنی اعلام کردید که اگر اتمی داشتید برای خود غرب هم شاخ می‌شدید،
    • Ali RO ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      1 0
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      رو قوی شو اگر راحت جان طلبی
    • Yuosef GB ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      0 0
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      آمریکا فقط منافع خودشو در نظر میگیره ولا غیر . دل خوش کردن به غرب و آمریکا در مواقع بهران لودگی هست . رهبر ما خوب می‌دونه با آمریکایی جماعت سازش نمیکنه
    • GB ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      لوزنسکی فقط دستورات آمریکا را انجام میده یک نوکر و دست نشانده که صبح تا صبح بهش پیام میدن اینو بگو اینو نگو، اگر روس‌ها کاری نداشته باشند، دیگه غربی‌ها و ناتو بیرون نمیرن تا یک لیبی و افغانستان دیگه و یک اوکراین گدا کشنه و کشوری آدمکش پرور تحویل این دنیا ندن. از همین حالا پروژه نیروهای جدید آمریکا،

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