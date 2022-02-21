وزیر خارجه اوکراین: از بین بردن زرادخانه هسته ای مان اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری کولبا» وزیر خارجه اوکراین موافقت خود را با این مسئله که کی یف در کنار گذاشتن تسلیحات هسته‌ای اش اشتباه کرده است، اعلام کرد.

وی در گفتگو با شبکه خبری «سی بی اس» آمریکا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وی بر این باور است که اوکراین نباید سلاح های هسته ای را کنار می گذاشت و این تصمیم یک اشتباه بوده، گفت: بله.

کولبا همچنین گفت که آمریکا فقط تاحدی خود را نسبت به اوکراین موظف می داند.

وزیر خارجه اوکراین در این باره افزود: با توجه به این واقعیت که ما زرادخانه هسته‌ای خود را رها کرده‌ایم و تضمین‌های امنیتی که به ما داده‌اند کارساز نبوده است، گمان می‌کنم برخی کشورها باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند و برای یافتن تضمین امنیتی مناسب و مؤثر برای اوکراین سخت تلاش کنند.

پیشتر «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) تهدید کرد که اگر اوکراین ضمانت های امنیتی دریافت نکند، تفاهم نامه سال ۱۹۹۴ بوداپست توسط کی یف باطل اعلام خواهد شد.

بر اساس تفاهم نامه بوداپست که در ۵ دسامبر ۱۹۹۴ توسط رهبران اوکراین، روسیه، انگلیس و ایالات متحده امضا شد، اوکراین زرادخانه هسته ای خود را از بین برد و کشورهای یادشده امنیت کی یف را تضمین کردند.