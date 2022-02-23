تحقق ۱۱۸ درصدی اصالت سنجی برچسب انرژی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر چهارشنبه در کمیته شورای فنی اداره کل استاندارد استان اردبیل اظهار کرد: اصالت سنجی برچسب انرژی لوازم خانگی در مرکز عرضه و فروش استان اردبیل انجام شده و اداره کل استاندارد استان اردبیل بدون هیچ گونه اغماضی نسبت به این کار اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر کنترل نصب و اصالت رتبههای مندرج بر روی برچسب انرژی برای مصرف کنندگان حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ۱۷۷ مورد بازرسی از مراکز عرضه لوازم خانگی توسط کارشناسان اداره کل و بازرسان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده انجام گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل یکی از الزامات سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه تجهیزات انرژیبر خانگی از جمله یخچال، کولرآبی، اجاق گاز، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و … نصب برچسب انرژی بر روی این محصولات دانست و گفت: رتبهبندی انرژی به صورتهای مختلفی صورت میگیرد که در این بین برچسبهای انرژی برای کمک به تصمیمگیری صحیح خرید بر اساس هزینههای درازمدت و انتشار گازهای گلخانهای از محصولات ما استفاده میشوند.
علایی با یادآوری اینکه در حال حاضر ، برچسبهای مصرفی دارای یک مقیاس میباشند که میتواند بهعنوان A + + + و کمترین مقدار G به دست آید، تصریح کرد: بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد استان اردبیل در این زمینه صورت گرفته و ۱۱۷ واحد عرضه لوازم خانگی مورد بررسی و بازرسی قرار گرفته اند.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، علاوه بر موارد مطابق با برچسب انرژی، ۱۱ مورد جعل رتبه انرژی و ۴ مورد عدم الصاق برچسب انرژی شناسایی شده است.
مدیر کل استاندارد استان اردبیل ادامه داد: پس از انجام بازرسیها و تأیید تخلف، بر اساس مقررات جاری سازمان، با اطلاع رسانی مراتب به ادارات کل استاندارد استان محل تولید فرآوردهها از فروشندگان تعهد جمع آوری نیز گرفته شده است.
علایی گفت: استان اردبیل در زمینه میزان تحقق عملکرد اصالت سنجی لوازم برقی خانگی نسبت به برنامه ابلاغی سال جاری، ۱۱۸ درصد بوده است.
مدیر کل استاندارد استان اردبیل به مصرف کنندگان لوازم خانگی برقی توصیه کرد؛ در هنگام خرید حتماً به برچسب انرژی و رده آن توجه ویژه کنند، زیرا خرید و استفاده از کالاهایی با رتبههای انرژی پایین، افزایش هزینههای برق مصرفی را به دنبال خواهد داشت.
علایی همچنین به مردم توصیه کرد در هنگام خرید محصولات خانگی برقی با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده زیر علامت استاندارد برروی برچسب انرژی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به صورت رایگان از اصالت برچسب انرژی اطمینان حاصل کنند.
نظر شما