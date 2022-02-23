قبوض آب، برق و گاز مددجویان کهگیلویه و بویراحمد رایگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با رعایت الگوی مصرف و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، از این پس این قبوض رایگان است.

وی بیان داشت: خانوارهای تحت حمایت می‌توانند کدهای اشتراک قبوض آب، برق و گاز را تا پایان سال جاری به شرکت‌های خدمات رسان تحویل دهند.

مبشری تصریح کرد: تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، در سراسر استان پالایش و شماره اشتراک آنها اخذ و تحویل شرکت‌های خدمات رسان می‌شود.

وی افزود: تاکنون شش هزار نفر شماره اشتراک خود را به مددکاران تحویل داده اند و خانواده‌ها نیز می‌توانند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه تا این شماره در سامانه «سها» ثبت شود و مددجویانی که تاکنون موفق به ثبت شماره اشتراک خود نشده اند می‌توانند اطلاعات را به مددکار مربوطه ارائه و یا به سامانه امداد هوشمند مراجعه و اطلاعات را ثبت کنند.