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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۵۸

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کهگیلویه و بویراحمد:

قبوض آب، برق و گاز مددجویان کهگیلویه و بویراحمد رایگان می شود

قبوض آب، برق و گاز مددجویان کهگیلویه و بویراحمد رایگان می شود

یاسوج- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کهگیلویه و بویراحمد گفت: قبوض آب، برق و گاز مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) رایگان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با رعایت الگوی مصرف و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، از این پس این قبوض رایگان است.

وی بیان داشت: خانوارهای تحت حمایت می‌توانند کدهای اشتراک قبوض آب، برق و گاز را تا پایان سال جاری به شرکت‌های خدمات رسان تحویل دهند.

مبشری تصریح کرد: تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، در سراسر استان پالایش و شماره اشتراک آنها اخذ و تحویل شرکت‌های خدمات رسان می‌شود.

وی افزود: تاکنون شش هزار نفر شماره اشتراک خود را به مددکاران تحویل داده اند و خانواده‌ها نیز می‌توانند به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه تا این شماره در سامانه «سها» ثبت شود و مددجویانی که تاکنون موفق به ثبت شماره اشتراک خود نشده اند می‌توانند اطلاعات را به مددکار مربوطه ارائه و یا به سامانه امداد هوشمند مراجعه و اطلاعات را ثبت کنند.

کد مطلب 5431827

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