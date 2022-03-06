کره شمالی از آزمایشی مهم روی سامانه های ماهواره ای خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری مرکزی کره شمالی از انجام آزمایش مهم دیگر روی سامانه‌های ماهواره‌ای تجسسی خبر داد.

پیونگ یانگ اعلام کرده است که اداره توسعه بخش فضا و آکادمی علوم دفاعی کره شمالی این آزمایش را در چارچوب طرح توسعه ماهواره شناسایی انجام داد.

این اظهارات پیونگ یانگ یک روز پس از دومین پرتاب موشک در یک هفته برای آزمایش تجهیزات ماهواره صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بامداد شنبه از شلیک پرتابه‌ای نامشخص توسط کره شمالی خبر داد.

این خبرگزاری اعلام کرد که کره شمالی پرتابه نامشخصی را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.

کره شمالی تا کنون بارها اعلام کرده که در واکنش به اقدامات و مواضع خصمانه آمریکا علیه این کشور، به برنامه‌های دفاع موشکی خود ادامه می‌دهد.

چین و روسیه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل با پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه کره شمالی مخالفت کردند.

اخیراً شیء جینپینگ رئیس جمهور چین در پیامی به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، بر اهمیت همکاری میان پکن - پیونگ یانگ در شرایط جدید تاکید کرد، وی درباره ماهیت شرایط جدید چیزی نگفت.

وی در این پیام نسبت به گسترش روابط دوستانه با کره شمالی ابراز آمادگی کرد.