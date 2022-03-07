جشن ازدواج آسان ۱۰۰ زوج در اشکنان لامرد

محمد حسن پور مدیر گروه جهادی امام حسین (ع) حسینیه اعظم اشکنان یکشنبه شب در حاشیه جشن ازدواج آسان یکصد عروس و داماد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این عروس و دامادها از پنج شهر جنوبی استان فارس هستند.

حسن پور گفت: تمامی هزینه های این جشن ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که جهیزیه هر عروس و داماد پنج قلم شامل یخچال، لباسشویی، جاروبرقی، چراغ گاز، و …بود که در جشن به آنان اهداء شد.

وی گفت: امید است این سنت حسنه را در سال آینده و با کیفیت بیشتری انجام دهیم.

در این آئین که شهردار و اعضای شورای شهر لامرد نیز حضور داشتند به میمنت اعیاد شعبانیه به نیابت از شهروندان لامردی در قالب هدیه، کمک هزینه سفر زیارتی به ۱۳ زوج جوان لامردی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نماینده خیرین تحویل داده شد.

سردار هوشمند، فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار دلشت: مظهر پاسدارهای اسلام امام حسین (ع) است و باید راهشان را ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: این گروه جهادی ساخت چندین واحد مسکونی را در بشاگرد استان هرمزگان انجام داده است، و در مدت زمان کوتاهی بیش از ۲۰۰ پروژه جهادی را نیز انجام وظیفه کرده است و این کار کوچکی نیست.

وی ادامه داد: این گروه جهادی فعل خواستن و توانستن را به منصه ظهور رسانده است و امیدواریم این گروه جهادی با قدرت هر چه تمام تر این امور را به پیش ببرند.

وی گفت: طبق قولی که این گروه جهادی داده است جشن ازدواج زوج های جوان در سال آینده در کربلای معلی و در جوارگنبد و بارگاه منور امام حسین (ع) انجام شود.