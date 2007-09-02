حسن خجسته درباره دلایل راه اندازی رادیو صبا با توجه به تاکید رئیس صدا وسیما مبنی بر مستقل نبودن موجهای شبکههای رادیویی سلامت، معارف و گفتگو به خبرنگار مهر گفت: "توسعه تجارت یک سیاست بزرگ اقتصادی است. ما برنامههای مختلف اقتصادی در شبکههای رادیویی داریم. رادیو صبا تمرکز و تخصص ویژه تجارت است. راهاندازی این شبکه باعث میشود هر فردی که نسبت به این موضوع حساس است، بداند کجا میتواند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کند."
معاون صدا سازمان صدا و سیما در ادامه افزود: "در حال حاضر هر کس که به موضوعات و تفسیر قرآن علاقمند است، میداند باید به رادیو قرآن مراجعه کند. البته در شبکههای دیگر هم قرآن یا تفسیر پخش میشود، اما ممکن است قرائتی که روی آنتن میرود، حرفهای و مطلوب این افراد نباشد. به نظرم این بحث کیفی سازی است. رادیو صبا هم برای تمرکز بیشتر فعالیتهایی اقتصادی در رادیو بوده و بنا به ضرورتها راهاندازی شده است."
وی خاطرنشان ساخت: "در کنار شبکههای عمومی چند شبکه تخصصی و ویژه هم وجود دارد. استراتژی توسعه کیفیسازی سازمان حتی به لحاظ کمی به سمت شبکههای تخصصی است، چرا که شبکههای عمومی داریم. در تلویزیون هم همین طور است. شبکه خبر، شبکه چهار یا شبکه آموزش تخصصی هستند. در حال حاضر دو گروه مخاطبان رادیو سلامت هستند، حتی پزشکان و متخصصان هم از بحثهای ویژه این شبکه استفاده میکنند."
خجسته درباره آموزش تخصصی نیروهای رادیو صبا برای فعالیت در این شبکه توضیح داد: "نمیتوان گفت رادیو صبا یا رادیو تجارت یک کانال جدید است، بلکه تمرکز کیفیت یک شبکه تخصصی است. سعی کردهایم تحصیلات کسانی که در این رادیو فعالیت دارند در حوزه اقتصاد یا بازرگانی باشد. همه آنها از مسئول دفتر گرفته تا تهیهکننده و ... آموزش بازخوانی را سپری میکنند، حتی در حوزه اقتصاد و بازرگانی واحدهای دانشگاهی طراحی شده تا آموزش لازم را بدهند."
وی اشاره کرد: "حتی برای موسیقی کاربردی این حوزه نیز فعالیتهایی انجام میشود. علاوه بر آن از کسانی برای فعالیت در رادیو صبا دعوت شده که در گذشته در حوزه برنامهسازی اقتصادی در شبکههای مختلف رادیو فعالیت میکردند. البته با راهاندازی رادیو صبا، برنامههای اقتصادی شبکههای رادیویی تمام نمیشود، بلکه ادامه خواهد داشت، ولی این شبکه رادیویی به صورت تخصصی به مباحث اقتصادی میپردازد. آموزش نیروهای این شبکه رادیویی هم از دو هفته پیش شروع شده است."
معاون صدا در پایان گفت: "امیدواریم امسال شبکه رادیویی صبا راهاندازی شود. تقویت پوشش شبکههای رادیویی در طرحهای توسعه سازمان صدا و سیما قرار دارد. علاوه بر این شبکه رادیویی، رادیو ورزش و رادیو پیام هم پوشششان محدود است. برخی مراکز استانها هم متقاضی تقویت فرکانسهای رادیو بودند یا یک شبکهای مثل پیام را دریافت نمیکنند. سازمان هم بر مبنای اولویتها، تقاضا را انجام میدهد."
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