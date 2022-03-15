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۲۴ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۵۷

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری ۲۶نفر ازهنجارشکنان چهارشنبه پایان سال در کرمانشاه

دستگیری ۲۶نفر ازهنجارشکنان چهارشنبه پایان سال در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲۶ هنجارشکن مراسم سنتی چهارشنبه پایان سال در کرمانشاه که به بهانه شادی به ایجاد مزاحمت برای شهروندان پرداخته بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: علاوه بر دستگیری و بازداشت این افراد، ۷۳ دستگاه خودرو متخلف نیز در ارتباط با بحث چهارشنبه پایان سال توقیف و روانه پارکینگ شد.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته بالغ بر یک میلیون عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک نیز کشف و جمع آوری شد.

جاویدان کشف ۸۰ کیلوگرم مواد پیش ساز برای ساخت مواد محترقه و منفجره را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: بازرسی‌ها برای کشف مواد محترقه غیرمجاز همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه پلیس را شادی شریک مردم دانست و گفت: برخورد با این افراد و توقیف خودروهای یاد شده همگی در راستای برقراری امنیت مردم و انضباط اجتماعی بوده است که عده‌ای هنجار شکن قصد داشتند به بهانه شادی به ایجاد مزاحمت بپردازند.

وی همچنین از همراهی خوب اکثر شهروندان با پلیس و عمل به توصیه‌های ارائه شده قدردانی کرد و گفت: با این حال تا ساعت ۲۰ امشب و برابر اخبار رسیده ۲۸ نفر در سطح استان و طی حوادث چهارشنبه پایان سال مصدوم شده اند.

جاویدان با بیان اینکه بیشترین آمار مصدومان مربوط به شهر کرمانشاه با ۲۵ نفر بوده است، گفت: حدود ۱۴ نفر از کل مصدومان بستری شده اند و بقیه به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفته اند.

کد مطلب 5448099

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