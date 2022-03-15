دستگیری ۲۶نفر ازهنجارشکنان چهارشنبه پایان سال در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: علاوه بر دستگیری و بازداشت این افراد، ۷۳ دستگاه خودرو متخلف نیز در ارتباط با بحث چهارشنبه پایان سال توقیف و روانه پارکینگ شد.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر و با تلاش‌های صورت گرفته بالغ بر یک میلیون عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک نیز کشف و جمع آوری شد.

جاویدان کشف ۸۰ کیلوگرم مواد پیش ساز برای ساخت مواد محترقه و منفجره را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و گفت: بازرسی‌ها برای کشف مواد محترقه غیرمجاز همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه پلیس را شادی شریک مردم دانست و گفت: برخورد با این افراد و توقیف خودروهای یاد شده همگی در راستای برقراری امنیت مردم و انضباط اجتماعی بوده است که عده‌ای هنجار شکن قصد داشتند به بهانه شادی به ایجاد مزاحمت بپردازند.

وی همچنین از همراهی خوب اکثر شهروندان با پلیس و عمل به توصیه‌های ارائه شده قدردانی کرد و گفت: با این حال تا ساعت ۲۰ امشب و برابر اخبار رسیده ۲۸ نفر در سطح استان و طی حوادث چهارشنبه پایان سال مصدوم شده اند.

جاویدان با بیان اینکه بیشترین آمار مصدومان مربوط به شهر کرمانشاه با ۲۵ نفر بوده است، گفت: حدود ۱۴ نفر از کل مصدومان بستری شده اند و بقیه به صورت سرپایی تحت مداوا قرار گرفته اند.