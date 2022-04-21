شهنام اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص کیفیت هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته روی عدد ۱۰۳ واحد بوده و هوا برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی توصیه کرد شهروندان با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان در فضای باز حضور پیدا نکنند.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و هم‌چنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.