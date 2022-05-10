به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی صبح سه شنبه در جلسه قرارگاه تبیین با محوریت اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با بیان اینکه این طرح که با توافق و حمایت قوای سه گانه و سران نظام همراه است، باید با همکاری و برنامه‌ریزی لازم به شکل مناسبی در استان اجرا شود، اظهار کرد: کار دولت در اجرای این طرح یک کار شجاعانه آن هم در سال‌های اول فعالیت دولت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در سال‌های گذشته علی رغم اینکه میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای اقلام اساسی مورد نیاز مردم تخصیص داده می‌شد ولی شاهد روز افزون قیمت همین کالاها بودیم که ضرورت اصلاح این روند را نشان می‌داد.

اشرفی با تأکید بر اینکه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک ضرورت قانونی برای دولت است، ادامه‌داد: اختصاص ارز ترجیحی مشکلاتی زیادی را ایجاد کرده بود و در یکی از پرونده‌ها در خراسان‌جنوبی دیدیم که ۷۰ هزار کیسه آرد خبازی‌ها وارد چرخه آرد صنف و صنعت شد.

وی با اشاره به اینکه یارانه آرد و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، گفت: توزیع عادلانه یارانه آرد به صورت آزمایشی در شهر زنجان شروع شده است چون زیرساخت‌های آن از جنبه‌های مختلف در تمام کشور هنوز فراهم نشده است.

معاون امور هماهنگی استاندار با بیان اینکه با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها قیمت کالاهایی چون شیر، مرغ و تخم مرغ و روغن و غیره تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: البته هنوز برای این کالاها قیمت دقیقی برای بعد از اجرای طرح مشخص و تعیین نشده است.

اشرفی بیان‌کرد: برنامه‌ریزی بر این است که پرداخت نقدی یارانه تنها برای یک یا دو ماه صورت گیرد و بعد از آن این یارانه‌ها به صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد چرا که افزایش نقدینگی نیز آسیب‌هایی به همراه دارد.

وی ادامه‌داد: با اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه، کیفیت نان افزایش خواهد یافت و رجوع شهروندان به سمت محصول کیفی خواهد بود که موجب افزایش رقابت بین نانوایان می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به حمایت از بخش تولید در زمان اجرای طرح یادآور شد: برای اقشاری چون دامداران سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت تسهیلات در زمان اجرای طرح در نظر گرفته شده است.