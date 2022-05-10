۹۰ درصد تخفیف برای حمل بار و مسافر در مسیر دریایی خارگ

محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیر ساخت‌های بندر در جزیره خارگ با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و راهبری اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره بندر خارگ در حال توسعه و نوید بخش رفع مشکلات اساسی این حوزه است.

وی افزود: در حوزه بالا بردن ضریب امنیتی و ایمنی در بندر خارگ در سال جاری اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است، همچنین در سال جاری شاهد افزایش توان مسافری و ظرفیت باری در مسیرهای دریایی این جزیره بودیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته با بخش خصوصی و حمایت سازمان بنادر و دریانوردی در بحث ترددهای باری و مسافری در حوزه بندر خارگ ۹۰ درصد تخفیف تعرفه‌ای در حوزه حمل بار و مسافر در مسیر دریایی این جزیره در نظر گرفته شده است که این اقدام شایسته تقدیر است.