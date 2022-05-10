دریافت 8 MB کد مطلب 5486950 https://mehrnews.com/xXFhB ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴ کد مطلب 5486950 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴ چهار قلم کالا در طرح اصلاح یارانه وزیر کشور گفت: بعد از تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن تغییر خواهد کرد. کپی شد مطالب مرتبط هدفمندی یارانه ها عامل عدالت اجتماعی است قیمت دارو و واکسنهای دامی گران نمیشود قرار گرفتن در نقطه جدیدی از قدرت ملی و اقتصادی قیمت نان سنتی ثابت میماند/ پرداخت یارانه جبرانی برای سایر کالاها تا فراهم شدن زیرساختها اجرای اصلاح یارانهها به گونهای باشد که مردم دچار فشار نشوند اعداد متناقض برای تخمین هزینه ساخت راه آهن رشت-آستارا جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبدخانوار/ تخم مرغ ارزان شد، گوشت گران بازگشت اندک قیمت برخی اقلام غذایی/ روند صعودی نرخ گندم، شکر و روغن ادامه دارد اختلال جدی در توزیع نهاده های دامی/ واحدهای تولیدی با کمبود ذرت و سویا مواجهاند واردات ۵ هزار تن مونو کلسیم فسفات برای تکمیل جیره خوراک طیور برچسبها کالاهای اساسی وزیر کشور هدفمندی یارانهها سردار وحیدی لبنیات مرغ تخم مرغ
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