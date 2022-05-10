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کد مطلب 5486950
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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴

چهار قلم کالا در طرح اصلاح یارانه

چهار قلم کالا در طرح اصلاح یارانه

وزیر کشور گفت: بعد از تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن تغییر خواهد کرد.

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