ابلاغ پیام مخالفت ایران با هر گونه تحریم صنعت هوانوردی به ایکائو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان محمد محمدی بخش در آئین افتتاحیه کارگاه آموزشی همکاری بخش‌های نظامی-غیرنظامی هوانوردی اظهار داشت: ایران از بدو انقلاب اسلامی مورد تحریم‌های هوایی که مخالف منشور ایکائو، ایمنی و تمامی قوانین و قواعد رسمی دنیاست، قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه با وجود تمامی تحریم‌های ظالمانه حمایت جدی از دستگاه‌های بین المللی نداشته ایم، افزود: انتظار ما از ایکائو به عنوان یک نهاد حاکمیتی و قانون گذار در حوزه هوانوردی، حمایت ویژه در این بخش است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: انتظار ما از این کارگاه آموزشی که یک اقدام شایسته از ایکائو به شمار می‌رود این است که پیام ما مبنی بر اینکه «ایران مخالف هر گونه تحریم بوده و با آغوش باز تعاملات دوجانبه به خصوص در حوزه‌های آموزشی با ایکائو را می‌پذیریم» را به ایکائو منعکس کند.

محمدی بخش با تاکید بر این مطلب که همکاری با سازمان ایکائو باعث توسعه همه جانبه خواهد شد، افزود: شعار ما اجرای ایمنی در همه فعالیت هاست و منشور ایکائو نیز اجرا و تضمین ایمنی در این حوزه است، اما تحریم‌های ظالمانه در بخش غیرنظامی هوانوردی کاملاً مغایر با روح این قوانین است.

وی تصریح کرد: بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب ایران صنعت هوانوردی کشورمان در بخش‌های نظامی و غیرنظامی روی پای خودش ایستاده، فعالیت می‌کند و فعالیت خواهد کرد و امروز جوانان ایرانی در حوزه‌های تخصصی عملیات پرواز، تعمیر و نگهداری، رادار و… صنعت را در بالاترین سطح ممکن عملیاتی نگه داشته اند و این مهم تنها با تلاش و مجاهدت تمامی همکارانم در عرصه‌های مختلف محقق شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تعامل و همکاری دو بخش نظامی و بازرگانی صنعت هوایی در کشور خاطرنشان کرد: ما فضاهای مشترک متعددی شامل فرودگاه‌ها و مناطق پروازی در جمهوری اسلامی ایران داریم که مورد بهره برداری مشترک بخش نظامی و بازرگانی قرار می‌گیرد و همانگونه که در ابلاغ رئیس جمهور، هیأت دولت و پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به اینجانب آمده بر همکاری دو جانبه و توسعه هوانوردی در تمامی ابعاد تاکید شده است و این توسعه محقق نمی‌شود مگر با تعامل، همکاری و اعتماد متقابل.

محمدی بخش هدف این کارگاه را تعامل بیشتر، شناخت بیشتر و ایجاد یک راهبرد جدید در حوزه همکاری‌های دو جانبه عنوان کرد: هرچه ایمنی افزایش یابد توسعه هوانوردی افزایش و موضوع اقتصاد هوانوردی محقق خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در بحران‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، فضای کشور با یک درایت کامل و به نحو احسن مدیریت شده است افزود: این اعتماد عمومی نسبت به صنعت ایران وجود دارد و با استفاده از این اعتماد و با همکاری‌های متقابل، برنامه‌های ده ساله و رهنمودهای صورت گرفته، امیدواریم توسعه هوانوردی در همه بخش‌ها را شاهد باشیم و از ظرفیت‌های متقابل به طور کامل استفاده شود.

وی با بیان اینکه امروز در بخش هماهنگی در بین نیروهای مسلح، پدافند، رادار و کنترل فرودگاه‌ها هیچ محدودیت و مشکلی وجود ندارد خاطرنشان کرد: پیام روشن این جلسه برای دنیا این است که فضای کشور ما، ایمن و امن است و برای همکاری به منظور توسعه هرچه بیشتر در بخش هوانوردی کشور آمادگی داریم.

نقش کلیدی ایران در ارتقای جریان ترافیک هوایی خاورمیانه

استفان کریمر مدیر دفتر ناوبری هوایی سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو)، در ادامه این مراسم اظهار کرد: نقش کلیدی و همکاری ایران برای ارتقای جریان ترافیک هوایی در منطقه خاورمیانه و همچنین عملکرد مناسب در وضعیت اضطراری ایجادشده برای حریم هوایی این کشور مورد تأیید ایکائوست و این اقدامات مرهون هماهنگی مؤثر با ایکائو و کشورهای مربوطه و اقدامات به‌موقع مقامات ذیربط ایرانی است.

وی افزود: ایران، همکاری فوق‌العاده و حمایت مؤثری در خصوص پذیرش و فراهم آوردن فضایی ایمن و امن برای ترافیک هوایی مربوط به مناطق درگیری یا دارای محدویت‌های سیاسی افغانستان، عراق و … در منطقه ایفا کرده است و این عملکرد، بدون حمایت مدیران عالی‌رتبه، راهبری مسئولانه و همکاری تمام مقامات مربوطه، اعم از نظامی و غیرنظامی و تعهد و تخصص تیم فنی، محقق نمی‌شد.

کریمر با بیان اینکه، ایران با همکاری با دفتر منطقه‌ای مربوطه ایکائو، به اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای کمک می‌کند، افزود: ایران می‌تواند مانند کشورهای پیشرو در منطقه، در راستای پروژه‌های منطقه‌ای مانند پروژه طرح‌ها و دستورالعمل‌های پروازی در منطقه خاورمیانه، که در حال حاضر در عربستان سعودی در حال برگزاری است، قدم‌های بزرگ‌تری بردارد.

به گفته وی، مدیر دفتر ناوبری هوایی سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو)، ایران، نقشی حیاتی در موفقیت «کارگروه ویژه ایکائو برای جام جهانی قطر» در منطقه و همچنین موفقیت «کارگروه مدیریت ترافیک هواییِ خاورمیانه» برای اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت جریان ترافیک هوایی، ایفا می‌کند.