۸۵۰ طرح نیمه تمام تولیدی در استان اصفهان وجود دارد

امیررضا نقش روز دوشنبه در حاشیه یکصد و نود و پنجمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان که با محوریت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که بانک‌های استان بتوانند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت و ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش (در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان) در حوزه تولید و اشتغال در سال جاری تأمین کنند.

وی با بیان اینکه اولویت تسهیلات سرمایه ثابت با طرح‌های نیمه تمام استان است، خاطرنشان کرد: حدود ۸۵۰ طرح تولیدی نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد که خط تولید این‌ها هر چه زودتر باید راه اندازی شود و به بانک‌ها اعلام کردیم که نسبت به تأمین مالی آنها مساعدت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش بانکی بررسی شد، افزود: در این جلسه ۱۰ پرونده از ۱۰ بانک مختلف استان و مشکلات متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت که خواستار امهال و یا استمهال وام (مهلت گرفتن برای بازپرداخت وام) بودند.

نقش ادامه داد: همچنین مواردی درخصوص وام سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و مسائل بخشی از صنایع با صندوق توسعه ملی مطرح شد که آنان خواستار تمدید دوره مشارکت بودند و همه این‌ها در جلسه امروز مصوب شد.

وی تصریح کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجراست و بانک‌ها موظفند که نسبت به اجرای مصوبات و رفع موانع فعالان بخش تولید و صنعت اقدام کنند.