سامانه جامع مصوبات شورای استان اصفهان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسدی، نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی استان اصفهان اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها یک ظرفیت خوبی برای حل برخی مشکلات دارد، زیرا برخی لوایح را می‌تواند مستقیماً به مجلس ارسال کند. پیشنهاد می‌کنم کارگروهی از افراد خُبره تشکیل شود و در این موضوع هم اصفهان پیشتاز کشوری باشد. در این کارگروه قوانین و مقرراتی که مشکلاتی پیش روی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد را اصلاح و به مجلس ارائه کرد.

وی درباره قانون ارزش افزوده توضیح داد: طبق قوانین ۲۰ درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را وزارت کشور می‌تواند در ماشین‌آلات ساخت‌وساز هزینه کند، اما حداقل در دهیاری‌ها در سال‌های اخیر این‌اتفاق رخ نداده است.

اسدی با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تاکید کرد: همه از کمبود اعتبار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داریم. در شهرداری‌ها بالای ۲۵ درصد اعتبارات برای خدمات شهری هزینه می‌شود. باید با فرهنگ‌سازی و ایده‌های نو و جلب مشارکت عمومی این هزینه را کاهش داد.

عضو شورای عالی استان‌ها افزود: بسیاری از دستگاه‌های ما در استان وظیفه ذاتی خود را انجام نمی‌دهد و توپ را در میدان طرف مقابل می‌اندازد. باید مدل جدیدی برای حل موضوعات ارائه شود و برای این‌موضوعات به تفاهم رسید. در این راستای شکل‌دهی سامانه جامع مصوبات شوراها در اصفهان در انتقال تجربیات بسیار مؤثر خواهد بود و می‌تواند مصوبات و ایده‌های خوب را اشاعه دهد.