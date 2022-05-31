به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مجمع فدراسیون فوتبال، حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون گفت: درباره بند ۱۴ که مربوط به عزل موقت عزیزی خادم است باید به نکته‌ای اشاره کنم. باید دستور جلسه را باید ۲۱ روز قبل از برگزاری مجمع اعلام می‌کردیم و سپس کمیته اخلاق و کمیته استیناف در این باره اظهار نظر کردند.

وی افزود: امروز روز سرنوشت سازی برای فوتبال است و نگاه‌ها در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا زیاد است. من در این جلسه با صراحت صحبت می‌کنم تا شما تصمیم بگیرید. ما باید درک درستی از فوتبال را به دنیا نشان دهیم. با توجه به تکلیفی که مجمع بر عهده ما گذاشته‌، می‌خواهم امروز به تنهایی درباره واقعیت صحبت کنم. نمی‌توانم در منفعت یا علیه کسی صحبت کنم.

دبیر کل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما آن روز تصمیم داشتیم شخصی که قرار بود از خودش دفاع کند (شهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول فدراسیون فوتبال) و شما درباره آن تصمیم بگیرید در مجمع حاضر شود. ما دوست داشتیم فرصت دفاع را به آنها بدهیم اما با توجه به تصمیمات جدید دیگر نمی‌توانیم این فضا را داشته باشیم. ما بر اساس اساسنامه نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

کامرانی فر ادامه داد: من این موضوع را با ناظران فیفا و AFC هم در میان گذاشتم تا خدشه‌ای به فدراسیون ایران وارد نشود. هیچ تهدیدی برای فدراسیون فوتبال نخواهیم داشت. اگر رسانه یا کسی ذهن شما را مخدوش کرده که امکان دارد فوتبال دچار چالش شود باید بگویم به هیچ عنوان اتفاقی نمی‌افتد. از مقامات بالاتر مشکلی بابت جریمه رقم نمی‌خورد. این حاشیه‌ها حقیقت ندارد.

دبیرکل فدراسیون ادامه داد: ارکان قضایی فدراسیون فوتبال دو رأی صادر کردند. من در آنها نقشی نداشتم و فقط اجرائیات را دنبال می‌کنم. طبق وظیفه از هر دو گروه دعوت کردم. من بر اساس اساسنامه دعوت کردم. نه اجبار در کار بود نه عدم اجبار اما بعد از تایید رای کمیته اخلاق در استیناف، به این نتیجه رسیدیم فیفا و کنفدراسیون آسیا را در جریان بگذاریم.

کامرانی فر گفت: از فیفا استعلام کردیم اگر کسی در کمیته استیناف یا اخلاق حکم علیه او داده شده باشد آیا می‌تواند در مجمع باشد؟ که آنها با صراحت اعلام کردند خیر. سپس اعلام کردیم آیا کسی بعد از پایان دوران محرومیت می‌تواند در مجمع شرکت کند؟ که باز هم با صراحت گفتند نه؛ چون نباید هیچ گونه تخلفی داشته باشد. این موضوع مطابق بند ۹ ماده ۲۰ است.

وی تصریح کرد: اساسنامه برای من به عنوان دبیرکل تکلیفی را ایجاد کرده است. طبق همان اگر فردی محروم شود نمی‌تواند در مجمع شرکت کند. ما ایشان را دیگر در فدراسیون فوتبال نخواهیم داشت. حتی اگر مدت محرومیت او کم بشود، باز هم حضور نخواهد داشت.

کامرانی فر گفت: شاید تصمیم عدم حضور عزیزی خادم مخالف نظر قلبی ما باشد اما به هر حال ما نمی‌توانیم ایشان را در کنار خودمان داشته باشیم. آرزوی سربلندی برای ایشان داریم. به پاس خدماتی که داشتند از ایشان تشکر هم می‌کنیم. همه می‌دانیم سال خیلی مهمی است. بنده باید اعلام کنم کمتر از سه ماه که اساسنامه مشخص کرده است باید مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال را برگزار کنیم. تاریخ پیشنهادی ما هم دهم شهریور خواهد بود.

دبیر کل فدراسیون فوتبال تصریح کرد: ما می‌خواهیم بند ۱۴ را از مجمع خارج کنیم که شما باید در این باره تصمیم بگیرید.

کامرانی فر در ادامه گفت: بند ۱۲ که درباره پیشنهاد عزل چهار تن از اعضای هیات رئیسه عنوان شده است قرائت می‌کنم. باید درباره آقایان سراجی، اصولی، حیدری و براتی تصمیم گیری کنید. سپس درباره ادامه فعالیت اعضای حقوقی مجمع تصمیم گیری کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، با رای اکثر اعضای مجمع فدراسیون بند ۱۴ از دستور کار مجمع خارج شد و سایر دستور کارهای مجمع را به بررسی پرداخته خواهد شد. بنابراین عزل موقت عزیزی خادم از دستور کار خارج شد تا مجمع این‌گونه درباره رئیس معزول فدراسیون تصمیم گیری کند.