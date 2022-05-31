توطئه برای مجمع؟همه باید توبه کنیم/ دنبال تعویق جلسه نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سراجی پیش از اعلام رای گیری عزل اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: امیدوارم مجمع عقلانیت را پیشه کند و اجازه بدهد هیات رئیسه به کارش ادامه بدهد.
وی ضمن بر شمردن ایراداتی که به مجمع وارد شده است، تاکید کرد: درباره بودجه و صورتهای مالی به نظر میرسد همت لازم وجود نداشت تا نکات دقیق گفته بشود و سریع از دستور جلسه عبور کردیم. بعضی از اعضای مجمع تذکر دادند ولی به نظر میرسید بنا نیست مباحث مالی و بودجه پیگیری بشود. مردم مطلع باشند از ۳۱ تیر ۱۴۰۱ سال مالی تمام میشود و از ۱ مرداد سال مالی جدید شروع میشود. نیاز داریم برنامه بودجه سال بعد تصویب بشود. تمام تلاشمان شفافیت مالی بود. اگر مجمعی برگزار کنیم با عجله که برویم روی عزل یا ابقای هیات رئیسه به فوتبال کمک نمیکند. اگر صورتهای مالی دقیق و منظم رعایت نشود مجمع اشکالات اساسی دارد.
سراجی در پاسخ به این سئوال که آیا صحت دارد او به همراه براتی دنبال تعویق مجمع بوده است؟ اظهار کرد: این تقاضا از سوی ما مطرح نشد. به خاطر ندارم. من چنین درخواستی نداشتم.
وی در خصوص پاره کردن صورت جلسه هیات رئیسه و دست کاری در آن از سوی یکی از اعضا، گفت: نمی دانم چرا این خبر اینطور منعکس شد. وقتی صورت جلسه هیات رئیسه تهیه میشود، تصحیح میشود. وقتی پرینتش میآید، بخشی از آن تصحیح و ادیت میشود. این برای اصلاح بازگشت داده شد. حتی قبل از من هم ادیت شده بود و این کار قانونی بود. مصوبه هیات رئیسه یعنی همه اعضا امضا میکنند و شماره میشود. اسم یکی از اعضای کمیته اشتباه بوده است؛ نباید ادیت کنیم؟
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: حسابرسی از سازمان لیگ و اصل موضوع را توجه نمیکنند اما میپرسند چرا صورت جلسه پاره شده است. شما را به مسیری هدایت میکنند که به فوتبال ایران کمک نمیکند.
سراجی ادامه داد: دو نفر از اعضای هیات رئیسه سابق در حال حاضر در دسترس هستند. یکی از آنها (عبدالکاظم طالقانی) در مجمع است. خب صورتهای مالی دوره خودشان را امضا کنند. آنها منتقد اعضای هیات رئیسه فعلی هستند. باید به این سئوالات پاسخ داده بشود. آقای طالقانی و بهاروند آیا پاسخ دادهاند چرا صورتهای مالی فدراسیون را امضا نکردهاند؟ حالا سازمان لیگ بماند که اصلاً کسی نمیداند آنجا چه خبر است! مسئله اصلی اینهاست.
وی درباره اینکه گفته میشود طالقانی و بهاروند روز گذشته نشستی را علیه هیات رئیسه در هتل با سایر اعضای مجمع داشتهاند، گفت: من هم جسته و گریخته شنیدم. امیدوارم هرکسی به تکلیفی که دارد عمل کند. اگر بنا بر توطئه باشد باید همه توبه کنیم.
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