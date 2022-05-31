اعضای مجمع فدراسیون فوتبال باهوش هستند/ امیدوارم به آرامش برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد افشاریان پیش از حضور در جلسه مجمع فدراسیون فوتبال گفت: ۱۳، ۱۴ ماه است که از تشکیل آخرین مجمع می‌گذرد. دستور جلسه کاملاً مشخص است و همه اعضای مجمع باهوش هستند و حساسیت کار را می‌دانند. امیدوارم یک روز آرامی داشته باشیم و چیزی که برای فوتبال شایسته است رقم بخورد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: اگر کسانی که در مجمع هستند تصمیم درستی نگیرند، بدون شک اتفاقات بدی در انتظار فوتبال خواهد بود بخصوص اینکه در سال جام جهانی هستیم. امیدوارم به یک آرامش برسیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال بررسی عزل شهاب الدین عزیزی خادم در جلسه امروز یادآور شد: دبیر مجمع و فدراسیون کامرانی فر است. چیزی که می دانم این است که با تایید کمیته استیناف به نظر می‌رسد بررسی این مسئله از دستور جلسه مجمع امروز خارج شده است.

افشاریان درباره احتمال حضور عزیزی خادم در جلسه مجمع هم تاکید کرد: باید از خودشان بپرسید. من واقعاً اطلاعی ندارم.

وی در خصوص احتمال عزل چهار عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه امروز مجمع، تاکید کرد: همه چیز کاملاً واضح و مشخص است. اگر هر اتفاقی در این راستا رخ بدهد حتی عزل کردن، هم مجمع وجود دارد و هم در اساسنامه مشخص است.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره شرایط تیم ملی هم اظهار کرد: تیم ملی امروز به قطر می‌رود. رایزنی‌های قوی برای انجام بازی‌های دوستانه بشود.

«قرار بود در جزیره کیش میزبان تیم‌های جام جهانی باشیم. حالا تیم ملی برای آماده سازی خودش راهی قطر می‌شود. نظرتان در این مورد چیست؟» افشاریان در پاسخ به این سئوال گفت: روز خوبی داشته باشید.