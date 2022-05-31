مخالفت شمسایی با درخواست «ساکت»/ داشتن دو تیم فوتبال تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائل مطرح شده در جلسه امروز مجمع فدراسیون فوتبال، پیشنهاد محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان بود.

حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال با اشاره به بند ۱۲ اساسنامه گفت: باشگاه سپاهان پیشنهادی دادند که هر باشگاه بتواند، تیم دومی هم داشته باشند. همچنین نیروهای مسلح پیشنهادهایی درباره حضورشان در لیگ داشتند که این دو مورد در دستور جلسه قرار گرفت اما موضوعی که وجود دارد این است که نیازمند بحث کارشناسی است که سازمان لیگ باید بررسی و هیات رئیسه محترم تصویب و به اجرا بگذارد.

محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اظهار کرد: همه مسائلی که در فوتبال می‌گذرد، نباید ما را از اصل توسعه فوتبال دور کند. متاسفانه با مشکلاتی که این روزها دست و پنجه نرم می‌کنیم، نبایستی اصل موضوع توسعه فوتبال را فراموش کنیم. پیشنهاد ما چندین ماه قبل ارائه شد و سازمان لیگ هم ارزیابی درستی داشت.

ساکت تاکید کرد: موضوع این است که باشگاه‌های فوتبال مجاز باشند تیم "ب" خود را در یک رده یا رده‌های پایین‌تر از رده اصلی فعالیت خود داشته باشند. یعنی اگر خوشه طلایی ساوه در لیگ یک حضور دارد، می‌تواند در لیگ دو یا سه هم تیم "ب" داشته باشد. دلیل هم این است که ما در هرم سازندگی فوتبال، وقتی به رده امید می رسیم و اگر بازیکنی به تیم بزرگسالان جذب نشود، معمولاً رها می‌شود.

وی ادامه داد: برای اینکه چرخه سازندگی و ارتقای این بازیکنان کامل شود، در کشورهای پیشرفته دنیا که همه مطالعه کرده‌اند، در اسپانیا، پرتغال و آلمان، تیم‌های "ب" وجود دارند که این امکان را می‌دهد که باشگاه‌ها این فعالیت را داشته باشند. الان هم تعدادی از باشگاه‌ها تیم دوم دارند اما قانون می‌گوید حتماً باید یک باشگاه، هیات مدیره و سیستم مالی مجزا داشته باشند و مجدداً مالیات هم بدهند. این عملاً یک هزینه مضاعف را به باشگاه‌ها تحمیل می‌کند و پیوستگی و سبک فنی مشترک را در تیم‌های پایه از بین می‌برد. ما در تاریخ مقرر پیشنهاد کردیم که در مجمع محترم، این موضوع مورد رای گیری قرار گیرد و باشگاه‌ها اجازه داشته باشند، تیم دوم را با این شرط داشته باشند که در یک رده مشترک با تیم اصلی نباشند چرا که مشکل تعارض به وجود نیاید. اینجا هم اشکال این است که قوانین دیده نشده است.

میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال در واکنش به صحبت‌های ساکت گفت: من فکر می‌کنم تضاد منافع وجود دارد چون مدیران باشگاه‌ها یکسان است و شائبه‌هایی را در یک لیگ ایجاد می‌کند.

کامرانی فر هم گفت: در قاره اروپا چنین موضوعی نیست و حداقل هر باشگاه با فاصله دو رده، در سازمان لیگ خود دارای تیم هستند. در یک لیگ از یک رده سنی، یک باشگاه نمی‌تواند دو تیم داشته باشد.

سپس منصور قنبرزاده هم وارد این بحث شد و گفت: صحبت‌های آقای ساکت برای بازیکن سازی درست است و نیاز به بررسی فوق العاده هم دارد.

احمدرضا براتی عضو هیأت رئیسه در این ارتباط گفت: ابتدا مجمع درباره مطالعه این درخواست رسیدگی کند. سپس اگر تایید شد به سازمان لیگ مسئولیت داده شود تا آنها گزارش بدهند. سپس سازمان لیگ این طرح را در اختیار هیأت رئیسه قرار دهند تا از آنجا مجمع عمومی وارد موضوع شود و تصمیم گیری نهایی را اعضای مجمع انجام بدهند.

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال هم که یکی از اعضای مجمع است، به این پیشنهاد ساکت واکنش نشان داد و گفت: نمی دانم چرا هر کس نکته‌ای را می‌گوید از آن به راحتی عبور می‌کند.

شمسایی افزود: آقای ساکت کارنامه بسیار مشخص و خوبی دارد اما چرا وقتی می‌خواهیم توسعه مداری کنیم با اسپانیا و آلمان مقایسه می‌کنیم؟ کجای فوتبال ما شبیه به آنهاست؟ کجای فوتبال ما مثل آنها درآمدزایی دارد؟ ما فقط حرف می زنیم و عمل نمی‌کنیم.

در ادامه با توجه به مباحث به وجود آمده پیشنهاد براتی درباره داشتن دو تیم از یک باشگاه در یک سطح از فوتبال باشگاهی کشور مورد رأی گیری قرار گرفت که با اکثریت اعضا تصویب شد.

بنابراین مقرر شد موضوع داشتن تیم دوم از یک باشگاه از سوی سازمان لیگ بررسی شود و سپس مورد بررسی و تایید نهایی هیأت رئیسه و مجمع قرار بگیرد.