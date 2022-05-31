به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از جلسه مجمع امروز فدراسیون فوتبال به گزارش بازرس شرکت مستقل مورد تایید فدراسیون رای رسیدگی به اسناد و گزارش‌های مالی اختصاص داشت.

یحیوی بازرس شرکت مستقل مورد تایید فدراسیون در این مجمع گفت: برخی موارد به دست ما نرسیده است و به همین خاطر گزارش بازرس و ناظر مالی امکان بیان ندارد. هیأت رئیسه وقت و فعلی لازم است در این باره تصمیم گیری کنند.

به دنبال این اظهار نظر اعتراض اعضای مجمع بالا گرفت و «جهانگیر کی شمس» مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: اساس هر مجمع تعیین وضعیت صورت‌های مالی است. من گزارش مالی را خواندم نکات مبهم زیادی دارد. الان هم می‌بینیم بازرس مالی می‌گوید گزارشی ارائه نشده است. چرا باید چنین چیزی داده نشود. با وضعیت فعلی در شهریورماه هم به شما گزارش نمی‌دهند. اگر هم این صورت‌های مالی داده نشود مجمع، قانونی نیست‌.

مجمع فدراسیون فوتبال قانونی نیست

بازرس حاضر در مجمع با این توضیحات اعلام کرد که اگر اینگونه است، مجمع فدراسیون قانونی نیست.

کی شمس گفت: صورت‌های مالی باید به تصویب هیات رئیسه برسد. هیأت رئیسه قبلی صورت‌های مالی را مثل هیأت رئیسه بعدی آماده نکردند. ما چندین بار از هیأت رئیسه قبلی خواستیم صورت‌های مالی را تأیید کنند اما این اتفاق صورت نگرفت. الان هم همین را خواستیم اما باز تأیید نشد.

به دنبال این اظهار نظرات کامرانی فر دبیرکل فدراسیون گفت که نمی‌خواهم وارد جزئیات فدراسیون شود اما کی شمس به او اعتراض کرد و گفت که باید وارد این مسائل شوید که کامرانی فر پذیرفت و توضیحاتی را داد. او گفت: من بارها خواستم تا هیأت رئیسه قبلی وارد مسائل مالی شود و آن را تایید کند اما انجام ندادند. حالا می‌خواهم فرصت دهید مجمع عموی بعدی؛ نه در مجمع انتخاباتی بعدی صورت‌های مالی ارائه شود.

کی شمس بار دیگر روی خواسته خود تاکید کرد: رکن اصلی مجمع عمومی تعیین صورت‌های مالی است و تعیین بودجه؛ مابقی جزو بندهای غیر مهم هستند.

صورت‌های مالی سازمان لیگ هم ارائه نشده است

علی خطیر که به عنوان نماینده باشگاه تراکتور در مجمع حاضر بود، گفت: سه سال صورت‌های مالی تصویب نشده است. هیأت رئیسه وقت به این موضوع رسیدگی نکرد. وقتی خود آقایان که در هیأت رئیسه قبلی بوده‌اند امضا نمی‌کنند، چطور انتظار دارید هیأت رئیسه فعلی این کار را انجام دهند؟

یحیوی در واکنش به صحبت‌های خطیر مبنی بر اینکه آیا مجوز لازم برای بررسی اسناد به شرکت مشتمل داده شده است؟ گفت: مصوبه مجمع برای انتخاب ما موجود است.

خطیر ادامه داد: سازمان لیگ در سال‌های ۹۶ تا ۹۷ تابع فدراسیون فوتبال بوده اما چه اتفاقی رخ داده که سازمان لیگ جزو شرکت‌های تابعه فدراسیون فوتبال نیست؟ وضعیت سازمان لیگ به چه صورت است؟ شما وظیفه داشتید که صورت‌های مالی سازمان لیگ را ارائه کنید. خودتان هم تخلف کردید. مجمع به شما این اجازه را داده یا فدراسیون؟ چرا صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال در صورت‌های مالی ۹۹ و ۱۴۰۰ موجود نیست ولی در سال ۹۷ وجود داشت؟

یحیوی در پاسخ گفت: ما کار اجرایی نمی‌کنیم که یک سازمان را وارد حساب‌ها کنیم یا نه. این وظیفه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است. در گزارش ۹۹ و ۱۴۰۰، صورت‌های مالی سازمان لیگ تلفیق نشده و ما هم در گزارش پیش نویس این ایراد را وارد کردیم. متاسفانه سازمان لیگ هم مثل فدراسیون فوتبال صورت‌های مالی مصوب خود را جهت ارائه گزارش به ما نداده است.

تایید رسیدگی صورت های مالی در مجمع عمومی

پس از بحث و گفتگو درباره زمان رسیدگی به صورت‌ های مالی، از مجمع رای گیری صورت گرفت. اکثر اعضای مجمع رأی دادند تا پس از مجمع انتخاباتی، رئیس و هیأت رئیسه آتی فدراسیون فوتبال درباره زمان برگزاری مجمع عمومی برای رسیدگی به اسناد مالی تصمیم گیری کند.