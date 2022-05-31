به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سراجی پیش از شروع جلسه مجمع فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال برکناری اش به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه در جلسه امروز گفت: اتهاماتی که به اعضای هیات رئیسه وارد شده است باید مستدل باشد. در حالی که ۱۳ عضو مجمع از دبیر کل سئوالاتی را مطرح و در نهایت پیشنهاداتی را ارائه کردند. این سئوال و پیشنهاد مصداق اتهامات مستدل بر اعضای هیات رئیسه نیست.

وی افزود: نکته‌ای که می‌خواهم به اعضای مجمع بگویم این است که باید امروز تصمیم بگیرند که استراتژی انسجام و هماهنگی و همراهی را دنبال کنند یا استراتژی پرداختن به تقابل و انتقام. هیات رئیسه از بهترین افراد انتخاب شده در مجمع سال ۹۹ هستند و تلاش کردند با همفکری و همراهی بهترین اتفاقات را رقم بزنند.

«اگر شما را برکنار کنند چه که کار می‌کنید؟» عضو هیات رئیسه در پاسخ به این سئوال گفت: خب برکنار شده‌ایم دیگر! برای برکناری باید دو سوم اعضا برای عزل موافقت کنند.

سراجی اتهامات و سئوالات مجمع از هیات رئیسه را به این شرح بر شمرد: چند مورد بوده است. یکی از موارد این بوده که چرا هیات رئیسه سال گذشته ۹ بار تشکیل جلسه نداده است. ۹ بار جلسه تشکیل شد و اگر هم نبوده، در اختیار ما نبوده است. این در اختیار رئیس فدراسیون است که معزول است. موضوع مشهد است که آن هم جای بحث و بررسی دارد. با این حال آن هم در مدخلیت من هیات رئیسه نبوده است. نکته دیگر این است که چرا روز قرعه کشی جام جهانی ۱۱ نفر از فدراسیون به قطر عزیمت کردند. این هم در اختیار من نبوده است و حتی از منِ هیات رئیسه مشورت هم نگرفته‌اند. این جزو فرایند اجرایی فدراسیون فوتبال است و دفاع خودشان را دارند. من در مقام تصمیم گیری نبوده‌ام.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص زمان برگزاری مجمع انتخاباتی در صورت عزل هیات رئیسه، یادآور شد: برای برگزاری هر مجمع حداقل ۷۰ روز زمان نیاز دارد؛ از روزی که این موضوع مصوب بشود. یعنی می‌توانیم ۷۰ روز بعد مجمع را برگزار کنیم که افراد برای ریاست، نایب رئیسی و… کاندیدا بشوند.

«در صورتی که ۵۰ درصد از اعضای هیات رئیسه برکنار بشوند، جلسات هیات رئیسه از رسمیت می‌افتد؟ آیا دبیر کل باید موقتاً نفراتی را برای هیات رئیسه انتخاب کند؟» سراجی در پایان در پاسخ به این سئوال گفت: بندی که شما اشاره می‌کنید تا ۵۰ درصد پست بلاتصدی است. جلسات هیات رئیسه با دو سوم اعضا به رسمیت می‌رسد. یعنی از ۱۱ نفر هشت نفر حضور داشته باشند. در حال حاضر هشت نفر در هیات رئیسه هستیم. امروز حتی اگر یک نفر هم عزل بشود هیات رئیسه از نصاب می‌افتد و امکان تشکیل جلسات هیات رئیسه وجود ندارد و اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد. مجمع باید امروز تصمیم بگیرد که استراتژی همراهی را دنبال می‌کند یا استراتژی تقابل و انتقام را!