روایت میرشاد ماجدی از حضور نمایندگان فیفا در بازی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در جلسه مجمع امروز فدراسیون فوتبال دقایقی برای حاضران صحبت کرد.

ماجدی به حضور نمایندگان فیفا در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی شب گذشته استقلال و نفت مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: نمایندگان فیفا به من گفتند اگر خودمان در ورزشگاه نبودیم، نمی‌توانستیم چنین حضور و هیجانی را درک کنیم. ما باید به زودی با انگلیس و آمریکا در جام جهانی دیدار کنیم که می‌تواند یک افتخارآفرینی برای ما باشد.

سرپرست فدراسیون فوتبال به دفاع از کارهای خود در دوران حضورش در این چند ماه پرداخت و یادآور شد: برخلاف صحبت‌ها، فدراسیون فوتبال با موجودی بسیار اندک در خزانه، این فدراسیون را تحویل گرفت. با حمایت وزارت ورزش و سایر ارگان‌ها و همکاری سازمان لیگ، مبالغ قابل توجهی را جذب کردیم. اعزام تیم‌های ملی مختلف را انجام دادیم اما با پروپاگاندای بعضی از رسانه‌ها می‌گفتند که ما نمی‌توانیم کار کنیم؛ در حالی که دختران و پسران ما در مسابقات کافا موفق شدند و اعزام‌های مختلف را داشتیم. برگزاری دو بازی نهایی مقدماتی جام جهانی را هم داشتیم. پرداختی‌های بسیار خوبی را بابت قرارداد سرمربیان تیم‌های ملی انجام دادیم.

سرپرست فدراسیون فوتبال گفت: در ساعت ۱۷ روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، تمام بدهی‌ها را تسویه کردیم و دغدغه‌ها را از بین بردیم. خدا را شاکر هستیم که همکاران ما در فدراسیون فوتبال هیچ معوقه مالی از ما ندارند.

ماجدی افزود: تیم امید با برنامه ریزی انجام شده، یک اردوی خوب با دو بازی دوستانه را در عراق داشت و تا یکی دو روز دیگر هم مسابقات نهایی این تیم در تاشکند برگزار می‌شود. تمام اردوها هم بدون پرداخت یک ریال بوده است.

او درباره برنامه ریزی برای تیم ملی بزرگسالان خاطرنشان کرد: تمام سعی خودمان را کردیم که اردوی تیم ملی بزرگسالان را در فیفادی انجام دهیم. قرارداد بستن با تیم‌های ملی فوتبال جهان برای کشور ما و سایر کشورها امکان پذیر نیست چرا که کشورهای اروپایی و آفریقایی در لیگ‌های ملی خود هستند و ما از میان اندک گزینه‌های خودمان کانادا را انتخاب کردیم. تمام کسانی که مسائل فنی را مرور می‌کنند، اذعان داشتند که برای شبیه سازی دیدار با آمریکا، همین دیدار با کانادا مناسب بود. با برخی مسائل غیر ورزشی رو به رو شدیم که به آن اذعان داریم و از آن عبور می‌کنیم.

ماجدی با اشاره به شکایت از فدراسیون فوتبال کانادا گفت: حق فوتبال و مردم کشورمان را می‌گیریم. انجام پروسه بلیت فروشی بازی‌های تیم ملی در جام جهانی بدون اهمال کاری انجام شد. سعی کردیم قرعه کشی را به خود فیفا هم واگذار کنیم که هیچ حرف و حدیثی نداشته باشد و تمام فرآیند بلیت فروشی مسابقات فیفا هم به پایان رسید.

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