حسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته هفت بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و شش نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که خوشبختانه هیچ بیماری تحت مراقبت ویژه نیست.

وی با اشاره به تداوم روزهای بدون فوتی کرونا در استان بوشهر بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو هزار و ۱۶۵ نفر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به منفی شدن همه نمونه‌های شبانه روز گذشته در استان بوشهر، افزود: تعداد کل مبتلایان در استان در عدد ۱۰۴ هزار و ۵۲۳ باقی ماند.