آمریکا ثروت سوریه را غارت می کند/ حملات تل آویو قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دور نشست بین المللی «آستانه» با موضوع تحولات سوریه در «نور سلطان» پایتخت قزاقستان صبح امروز چهارشنبه آغاز به کار کرد.

شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه ضمن اعلام این خبر گزارش داد: «الکساندر لاورنتیف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در آغاز این نشست که در آن هیئت دمشق به ریاست «ایمن سوسان» نیز حضور دارد، گفت: ما در نشست آستانه درباره حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. نیروهای آمریکایی که به بهانه مبارزه با داعش و به صورت غیرقانونی در سوریه حضور دارند، منابع و ثروت‌های این کشور را به سرقت می‌برند.

لاورنتیف تصریح کرد: حملات اسرائیل به خاک سوریه قابل قبول نیست و در مذاکرات نور سلطان درباره این موضوع رایزنی خواهیم کرد.

نماینده رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: با هدف کمک به بازسازی سوریه، برنامه‌ها و اقدامات جدیدی را پایه ریزی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: روسیه انتخاب مکان دیگری را به جای ژنو برای برگزاری نشست‌های مربوط به بازنگری در قانون اساسی سوریه ضروری می‌داند.

لاورنتیف اظهار داشت: با وجود عملیات نظامی ویژه در اوکراین، سوریه همچنان از اولویت‌های سیاست خارجی روسیه خواهد بود.

این مقام ارشد روس با اشاره به گمانه زنی‌ها درباره عملیات احتمالی ترکیه در شمال سوریه گفت: این عملیات ممکن است باعث تشدید تنش‌ها در سوریه شود.

گفتنی است الکساندر لاورنتیف پیشتر دستور کار نشست آستانه را با هدف دستیابی به پیشرفت ملموس‌تر در تلاش‌ها برای حل بحران سوریه عنوان کرده بود.

هفدهمین دور مذاکرات آستانه در ۲۱ تا ۲۲ دسامبر سال ۲۰۲۱ برگزار شد و در آن به وضعیت کنونی سوریه، ارسال کمک‌های بشردوستانه، ازسرگیری کار کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو، تبادل اسرا، آزادی گروگان‌ها و جستجوی مفقودین پرداخته شد. ۳ کشور ایران، روسیه و ترکیه کشورهای ضامن آتش بس در سوریه به شمار می آیند.