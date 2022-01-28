نشست آستانه درباره سوریه در بهار برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی ورشینین»، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: نشست بین المللی بعدی درباره سوریه در قالب آستانه برای بهار امسال برنامه ریزی شده است.

به گفته این دیپلمات روس، آماده سازی برای نشست سران کشورهای ضامن آستانه (روسیه، ایران و ترکیه) همچنان در دستور کار قرار دارد.

او گفت: «این [اجلاس] همچنان در دستور کار است. کار در قالب آستانه همچنان کارآمد و سازنده است.»

علی اصغر خاجی، دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی، در حاشیه نشست بین‌المللی درباره سوریه پیش از این گفته بود که ایران، روسیه و ترکیه توافق کرده‌اند با توجه به وضعیت کرونا، نشستی را در فوریه یا مارس ۲۰۲۲ برگزار کنند. این مقام دیپلماتیک ایران همچنین گفت: پیش از این اجلاس دیداری بین دیپلمات‌های ارشد سه کشور در ژانویه یا اوایل فوریه ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.

همچنین «الکساندر لاورنتیف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، برنامه‌های خود برای برگزاری اجلاس چارچوب آستانه در تهران در اوایل سال ۲۰۲۲ را پیشتر تأیید کرده بود. به گفته وی، دستور کار نشست آستانه با هدف دستیابی به پیشرفت ملموس‌تر در تلاش‌ها برای حل بحران سوریه خواهد بود.

نشست قبلی فرمت آستانه در ۲۱ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ در نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد.