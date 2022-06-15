سوریه گورستان متجاوزان خواهد بود/ آنکارا مرتکب اشتباه بزرگ نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، معاون وزیر امور خارجه سوریه به عنوان رئیس هیئت دمشق در هجدهمین دور نشست آستانه در نور سلطان پایتخت قزاقستان، گفت هیأت سوریه در این نشست، سیاست‌ها و عملکردهای رژیم ترکیه در قبال سوریه را رسوا خواهد ساخت و ما به رژیم آنکارا درباره اجرای تهدیداتش برای تجاوز به شمال سوریه هشدار می‌دهیم زیرا سوریه گورستان مهاجمان خواهد بود.

«ایمن سوسان» با بیان اینکه سوریه همواره در نشست‌های آستانه شرکت کرده است تا نگرانی‌های خود را در خصوص مجموعه‌ای از مسائل مربوط به تحکیم ثبات در سوریه بیان کند، خاطرنشان کرد: این نشست با تهدیدات «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه همزمان شده است. ما معتقدیم که اجرای این تهدید تغییری در کل روند تحولات است و همه تفاهماتی را که در گذشته اعمال می‌شد، نابود می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر مشکلاتی وجود دارد، به دلیل عدم تعهد رژیم ترکیه به تفاهمات و نتایجی است که قبلاً بین کشورهای ضامن توافق شده بود؛ اگرچه ما همیشه گفته‌ایم که این رژیم فریبکار است و اعتبار ندارد و قابل اعتماد نیست. به نظر ما ترکیه ضامن گروه‌های تروریستی است و کاری که مقامات این کشور انجام می‌دهند، اکنون این موضوع را تأیید می‌کند. رژیم ترکیه برای تجاوز به سوریه بهانه تراشی می‌کند در حالی که نیازی به این بهانه‌ها ندارد زیرا قبلاً و هنگامی که ترکیه را به مخزن افراط گرایی و تروریسم تبدیل کرد و در نهایت آنها به سوریه حمله کردند، این کار را انجام داد.

معاون وزیر خارجه سوریه ادامه داد: وی افزود: رژیم ترکیه اکنون می‌خواهد روی کاری که قبلاً انجام داده سرمایه‌گذاری کند و پروژه متزلزل خود در سوریه را نجات دهد، اما در اینجا مرتکب اشتباه بزرگ دیگری می‌شود، زیرا این تجاوز بدترین عواقب را برای او و ترکیه در پی خواهد داشت. این در حالی است که نسبت به این سیاست‌های ترکیه نارضایتی همگانی وجود دارد زیرا رژیم اردوغان می‌توانست با پایبندی به تفاهمات و نتایجی که قبلاًً در آستانه به دست آمده بود، به کسب دستاوردهای بیشتر در آن کمک کند.

ایمن سوسان در پایان گفت: ما بر مخالفت مطلق با هرگونه تجاوز نظامی ترکیه به سوریه به هر بهانه‌ای تأکید می‌کنیم و اینکه سوریه و سوری‌ها با مقاومت مردمی و به هر شکلی با این حمله مقابله خواهند کرد. رژیم ترکیه کاملاً اطمینان داشته باشد که سوریه گورستان مهاجمان خواهد بود و تجاوز به سوریه آنطور که تصور می‌شود، یک تفریح برای آنها نخواهد بود.

گفتنی است که پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفته بود که همه طرف‌ها از جمله کشورهای ضامن یعنی روسیه، ترکیه و ایران به اضافه دولت قزاقستان و هیئت‌های مذاکره کننده دولت و مخالفان سوریه در نشست آستانه که روزهای ۱۵ تا ۱۶ ژوئن در پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد. در این گفتگوها همچنین هیئتی از سازمان ملل به عنوان ناظر به ریاست «رابرت دان» مسئول ارشد سیاسی در دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، هیئت اردنی، نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ حضور خواهند داشت.