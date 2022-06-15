  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۹:۵۶

در «نابلس» اتفاق افتاد؛

وقوع درگیری‌های مسلحانه میان صهیونیست‌ها و مبارزان فلسطینی

وقوع درگیری‌های مسلحانه میان صهیونیست‌ها و مبارزان فلسطینی

منابع رسانه ای از وقوع درگیری های مسلحانه میان صهیونیست‌ها و مبارزان فلسطینی در شهر «نابلس» طی بامداد امروز چهارشنبه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های مسلحانه میان صهیونیست‌ها و مبارزان فلسطینی در شهر «نابلس» طی بامداد امروز چهارشنبه خبر دادند.

گردان نابلس وابسته به گردان‌های شهدای الاقصی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجاهدان این گردان رأس ساعت ۴ بامداد امروز نظامیان اشغالگر صهیونیست در منطقه «رویدیا» را هدف تیراندازی‌های گسترده قرار داده و به سلامت عقب‌نشینی کردند.

خبر دیگر اینکه نیروهای سرکوبگر رژیم صهیونیستی در زندان های این رژیم، بامداد امروز چهارشنبه اسرای فلسطینی را در زندان هداریم مورد حمله قرار دادند.

هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که نیروهای سرکوبگر صهیونیست پس از حمله به زندان هداریم، وارد اتاق‌های اسرا شده و وسایل شخصی آن‌ها را بهم ریختند و دست به اقداماتی تحریک‌آمیز زدند.

این درحالی است که گروه های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی در خصوص تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه اسرای فلسطینی به شدت هشدار داده اند. گروه های مقاومت اعلام کرده اند که تلاش برای آزاد ساختن اسرای فلسطینی در رأس اولویت های آنها قرار دارد.

کد مطلب 5514864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها