به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع رسانه ای از وقوع درگیری های مسلحانه میان صهیونیست‌ها و مبارزان فلسطینی در شهر «نابلس» طی بامداد امروز چهارشنبه خبر دادند.

گردان نابلس وابسته به گردان‌های شهدای الاقصی در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجاهدان این گردان رأس ساعت ۴ بامداد امروز نظامیان اشغالگر صهیونیست در منطقه «رویدیا» را هدف تیراندازی‌های گسترده قرار داده و به سلامت عقب‌نشینی کردند.

خبر دیگر اینکه نیروهای سرکوبگر رژیم صهیونیستی در زندان های این رژیم، بامداد امروز چهارشنبه اسرای فلسطینی را در زندان هداریم مورد حمله قرار دادند.

هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که نیروهای سرکوبگر صهیونیست پس از حمله به زندان هداریم، وارد اتاق‌های اسرا شده و وسایل شخصی آن‌ها را بهم ریختند و دست به اقداماتی تحریک‌آمیز زدند.

این درحالی است که گروه های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی در خصوص تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه اسرای فلسطینی به شدت هشدار داده اند. گروه های مقاومت اعلام کرده اند که تلاش برای آزاد ساختن اسرای فلسطینی در رأس اولویت های آنها قرار دارد.