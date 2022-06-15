ناتو درباره اوکراین تشکیل جلسه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا و همتایان وی در ناتو و سایر شرکای این ائتلاف نظامی در روز چهارشنبه و پنجشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل جلسه خواهند داد تا در مورد ارسال کمک‌های امنیتی بیشتر به اوکراین و وضعیت نیروهای ناتو در اروپای شرقی با توجه به درگیری‌های کنونی، بحث و گفتگو کنند.

در همین رابطه، جلسه گروه تماس دفاع اوکراین روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و نمایندگانی از نزدیک به ۵۰ کشور که همگی در حال حاضر نوعی کمک به اوکراین ارائه می‌کنند، در آن حضور خواهند داشت. مقامات مذکور این مسئله را که چه کمک‌های امنیتی بیشتری را می‌توانند فوراً و همچنین در طولانی مدت به اوکراین ارائه دهند، بررسی خواهند کرد.

طبق اعلام «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو، در این نشست درباره تأمین و ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین بحث و گفتگو خواهد شد.

نشست ناتو در حالی برگزار می‌شود که درگیری‌ها در اوکراین در هفته‌های اخیر به ویژه در شرق این کشور سنگین‌تر شده اند و اوکراین بر خواسته‌های خود مبنی بر نیاز به تسلیحات، به ویژه تسلیحات سنگین افزوده است.

در همین رابطه، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی و نظامی غربی اعلام کرد که در شرایط کنونی، جنگ در اوکراین وارد مراحل حساس و سرنوشت‌ساز شده است و این مرحله می‎‌تواند پیامدهایی بلندمدت برجای بگذارد و شرایطی جدید را برای آینده رقم بزند.

همزمان «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با اشاره به ادامه نبردهای سنگین در شرق این کشور و خسارات فراوان حاصل از آن، بر خواسته کی یف از غربی‌ها در تأمین تسلیحات به ویژه سیستم‌های ضدموشکی تاکید کرد.

زلنسکی در این باره گفت: شدیدترین نبردها، همانند قبل در «سیویرودونتسک» و دیگر شهرها و مناطق در جریان است. متأسفانه خسارات شدید است.

منابع خبری پیشتر از درگیری‌های شدید و خیابانی در شهر سیویرودونتسک خبر داده بودند. مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسی بیش از ۷۰ درصد این شهر را تحت کنترل خود در آورده اند.

زلنسکی پیشتر در پیامی اعلام کرد که نبرد در دونباس به عنوان یکی از بی رحمانه ترین درگیری‌ها در تاریخ اروپا ثبت خواهد شد.

وی در این باره گفته بود: برای ما هزینه این نبرد بسیار بالاست. این مسئله‌ای ترسناک است. ما به طور روزانه توجه شرکای خود را به این واقعیت جلب می‌کنیم که تنها تعداد کافی توپخانه مدرن برای اوکراین برتری ما را تضمین می‌کند.

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفته بود که نتیجه نبرد در سیویرودونتسک سرنوشت دونباس را رقم خواهد زد.