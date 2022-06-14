آلمان به اوکراین تسلیحات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان ضمن تاکید بر این مسئله که برلین متعهد به دفاع از هر سانتی متر مربع خاک ناتو و شرکایش است، از تامین و ارسال سامانه های ضدهوایی و رادارهای کشف توپخانه به اوکراین خبر داد.

همزمان «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان بار دیگر از شولتز خواست تا تضمین دهد که از اوکراین حمایت می‌کند.

زلنسکی گفت: ما از صدراعظم شولتز می‌خواهیم تضمین دهد که آلمان از اوکراین حمایت می‌کند. او و دولتش باید تصمیم خود را بگیرند.

این درحالی است که پیشتر «اولکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین در مصاحبه ای با نشریه «اکونومیست»، اروپا و به ویژه آلمان و فرانسه را به دلیل مشکلات در تامین سلاح برای اوکراین سرزنش کرد.

وی در این باره گفت: اروپا یا واقعا نمی فهد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است یا می فهمد، اما از این مسئله خسته است. رزنیکوف همچنین افزود که اوکراین برای آلمان و فرانسه به نوعی مانع اذیت کننده و مخل راحتی و آسایش زندگی تبدیل شده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیشتر زلنسکی در پیامی ویدیویی با اعلام این مسئله که «ارتش اوکراین در میدان نبرد در حال مرگ است»، خواستار کمک های خارجی بیشتر شده بود. همچنین «یوری ساک» مشاور وزارت دفاع اوکراین نیز اعلام کرده است که کی یف به تسلیحات بیشتری نیاز دارد.