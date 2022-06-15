ماکرون: «زلنسکی» بالاخره باید با «پوتین» مذاکره کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که اوکراین باید در مقطعی برای پایان دادن به جنگ بین دو کشور با روسیه مذاکره کند.

ماکرون در جریان سفر به رومانی و بازدید از مقر نیروهای فرانسوی در این کشور اظهار داشت: رئیس جمهور اوکراین و مقامات او باید با روسیه برای پایان دادن به جنگ مذاکره کنند.

رئیس جمهور فرانسه خاطرنشان کرد: ما با روسیه در حال جنگ نیستیم و تنها راه نجات از این بحران، پیروزی اوکراین یا توافق میان اوکراین و روسیه از طریق مذاکره است.

امانوئل ماکرون دیروز سه شنبه در سفری سه روز به کشورهای بال جنوبی ناتو از جمله مولداوی، وارد رومانی شد و به احتمال زیاد فردا پنج شنبه با همراهی «اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان و «ماریو دراگی» نخست وزیر ایتالیا به «کی یف» پایتخت اوکراین سفر می‌کند.

قابل ذکر است که ماکرون پس از آن انتشار مصاحبه‌هایش که گفته بود «نباید روسیه را تحقیر کنیم تا پس از پایان جنگ، راه حل دیپلماتیکی برای بحران پیدا شود»، مورد انتقاد اوکراین و متحدان اروپای شرقی قرار گرفت. با این حال، کاخ الیزه پس از آن پاسخ داد که فرانسه آماده امتیاز دادن به روسیه نیست و می‌خواهد اوکراین در جنگ علیه نیروهای مهاجم مسکو پیروز شود و تمامیت ارضی خود را بازیابی کند.