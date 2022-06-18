شهادت ۱۴ کودک فلسطینی از ابتدای سال جاری میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «خالد قزمار» مدیر کل جنبش جهانی دفاع از حقوق کودک شاخه - فلسطین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون ۱۴ کودک فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و ۱۷۰ کودک دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند.

وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی از گذشته کودکان فلسطینی را هدف قرار می‌دهد، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع ماهیت هدف قرار دادن و قتل کودکان به روش وحشیانه است، تا جایی که تنها از ابتدای سال جاری شمار کودکان شهید فلسطینی به ۱۴ نفر رسیده است و این نشان دهنده شرایطی است که ملت فلسطین با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ چرا که شاهد نوعی رقابت در میان مسئولان رژیم صهیونیستی برای آزار و اذیت و قتل فلسطینیان هستیم.

وی ادامه داد: در همه قتل‌های صورت گرفته هیچ توجیه نظامی برای قتل کودکان وجود ندارد و نظامیان صهیونیست می‌توانستند بدون زخمی کردن یا قتل آنها را کنترل کنند، طبق قانون بین الملل شلیک آخرین وسیله برای کنترل است.

مدیر کل جنبش جهانی دفاع از حقوق کودکان شاخه فلسطین تاکید کرد: هدف قرار دادن کودکان در چارچوب کلی اقدامات علیه ملت فلسطین صورت می‌گیرد و این پیام را به ملت فلسطین ارسال می‌کند که برای شما و فرزندانتان امنیت وجود ندارد و نوعی اعمال فشار برای کوچ اجباری به حساب می‌آید.

وی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی حدود ۱۷۰ کودک فلسطینی را نیز به اسارت گرفته است و تعامل نظامیان صهیونیست با کودکان از لحظه بازداشت تا بازجویی و محاکمه بدون مراعات مسائل حقوقی و رعایت حال کودک صورت می‌گیرد.

گفتنی است، جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی در سایه سکوت جامعه بین الملل روز به روز تشدید می‌شود.