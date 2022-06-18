به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که حملات امروز دشمن صهیونیستی به نوار غزه در ادامه جنایات این رژیم علیه اراضی فلسطینی در قدس، کرانه باختری و فلسطین اشغالی ۱۹۴۸ انجام می‌گیرد که آخرین مورد آن شهادت ۳ مبارز مقاومت در جنین بود.

بر اساس این گزارش، حازم قاسم در ادامه اظهاراتش خاطر نشان کرد که دشمن صهیونیستی در تلاشی نافرجام به دنبال توقف روند صعودی عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان در اراضی اشغالی از طریق این جنایات است.

قاسم تصریح کرد که مقاومت فلسطین همچنان سپر حمایتی ملت فلسطین در کل این سرزمین و شمشیری بر کشیده برای ضربه زده به دشمن خواهد بود. وی افزود که به رغم این جنایات، مبارزات مشروع ملت فلسطین علیه رژیم اشغالگر تا آزادسازی این سرزمین و دست‌یابی به استقلال ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز مقر «صلاح الدین» متعلق به مقاومت را در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند. در پی این حمله ستون‌ها دود از این مقر برخاست.

در همین حال، پهپادهای صهیونیست یک برج دیده‌بانی مقاومت و زمینی کشاورزی را در منطقه ملکه در شرق محله زیتون در شرق غزه هدف قرار دادند. گفته می شود اهدافی در شمال و شرق غزه نیز بمباران شده است.